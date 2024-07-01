Из Челябинска в курганский город начнет ходить новая электричка

02 июля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Электричка будет отправляться в 18:40 из Челябинска Фото: Георгий Бергал © URA.RU Из Челябинска в Шумиху Курганской области с 1 июля назначен новый пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе региона. «Для удобства пассажиров, ранее совершавших высадку и посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд Челябинск — Шумиха. Он будет отправляться в 18:40 и прибывать в 21:06», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. В Курган из Челябинска запустили новый электропоезд. Он отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сидения. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинска в Шумиху Курганской области с 1 июля назначен новый пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе региона. «Для удобства пассажиров, ранее совершавших высадку и посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд Челябинск — Шумиха. Он будет отправляться в 18:40 и прибывать в 21:06», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. В Курган из Челябинска запустили новый электропоезд. Он отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сидения. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью.