Из Челябинска в курганский город начнет ходить новая электричка

Из Челябинска в Шумиху Курганской области с 1 июля назначен новый пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
«Для удобства пассажиров, ранее совершавших высадку и посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд Челябинск — Шумиха. Он будет отправляться в 18:40 и прибывать в 21:06», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.
В Курган из Челябинска запустили новый электропоезд. Он отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сидения. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью.
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