01 июля 2024

Из Челябинска в курганский город начнет ходить новая электричка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , вокзал, электричка, электропоезд, вагоны, ярославский вокзал, мытье вагона
Электричка будет отправляться в 18:40 из Челябинска Фото:

Из Челябинска в Шумиху Курганской области с 1 июля назначен новый пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

«Для удобства пассажиров, ранее совершавших высадку и посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд Челябинск — Шумиха. Он будет отправляться в 18:40 и прибывать в 21:06», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.

В Курган из Челябинска запустили новый электропоезд. Он отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сидения. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью.

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Из Челябинска в Шумиху Курганской области с 1 июля назначен новый пригородный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе региона. «Для удобства пассажиров, ранее совершавших высадку и посадку на небольших станциях и остановочных пунктах, с 1 июля назначается новый пригородный поезд Челябинск — Шумиха. Он будет отправляться в 18:40 и прибывать в 21:06», — сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. В Курган из Челябинска запустили новый электропоезд. Он отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Электричка оснащена современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалеты и улучшенные сидения. Также созданы условия для пассажиров с инвалидностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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