Новая электричка совершила первый рейс по маршруту Челябинск — Курган. Поезд отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Данная информация размещена на сайте Южно-Уральской железной дороги.
«С 1 июля время в пути для вечернего рейса №7210/7310 Челябинск — Курган сократилось почти на час и составило 3 часа 23 минуты (ранее было 4 часа 19 минут). Время в пути утреннего рейса №7329/7219 Курган — Челябинск осталось прежним — 3 часа 28 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород», — указано в сообщении.
Обновленный электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы и улучшенные сиденья. Созданы условия для пассажиров с инвалидностью, включая специальные подъемники и крепления для колясок, а также информационные таблички шрифтом Брайля.
В начале года власти Курганской области проводили опрос — нужна ли местным жителям обновленная электричка. Спустя пять месяцев правительство региона объявило, что такой электропоезд появится.
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