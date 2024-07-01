В Курган из Челябинска запустили новую электричку. Фото

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Между Курганом и Челябинском начала курсировать новая электричка
Между Курганом и Челябинском начала курсировать новая электричка Фото:

Новая электричка совершила первый рейс по маршруту Челябинск — Курган. Поезд отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Данная информация размещена на сайте Южно-Уральской железной дороги.

«С 1 июля время в пути для вечернего рейса №7210/7310 Челябинск — Курган сократилось почти на час и составило 3 часа 23 минуты (ранее было 4 часа 19 минут). Время в пути утреннего рейса №7329/7219 Курган — Челябинск осталось прежним — 3 часа 28 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород», — указано в сообщении.

Обновленный электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы и улучшенные сиденья. Созданы условия для пассажиров с инвалидностью, включая специальные подъемники и крепления для колясок, а также информационные таблички шрифтом Брайля.

В начале года власти Курганской области проводили опрос — нужна ли местным жителям обновленная электричка. Спустя пять месяцев правительство региона объявило, что такой электропоезд появится.

Первый рейс новой электрички состоялся 1 июля
Первый рейс новой электрички состоялся 1 июля
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Новая электричка совершила первый рейс по маршруту Челябинск — Курган. Поезд отправился с новым составом и ускоренным графиком движения. Данная информация размещена на сайте Южно-Уральской железной дороги. «С 1 июля время в пути для вечернего рейса №7210/7310 Челябинск — Курган сократилось почти на час и составило 3 часа 23 минуты (ранее было 4 часа 19 минут). Время в пути утреннего рейса №7329/7219 Курган — Челябинск осталось прежним — 3 часа 28 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка, Курган, Курган Пригород», — указано в сообщении. Обновленный электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы и улучшенные сиденья. Созданы условия для пассажиров с инвалидностью, включая специальные подъемники и крепления для колясок, а также информационные таблички шрифтом Брайля. В начале года власти Курганской области проводили опрос — нужна ли местным жителям обновленная электричка. Спустя пять месяцев правительство региона объявило, что такой электропоезд появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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