Серебристые облака появляются только летом (архивное фото)
В ночь с 1 на 2 июля в небе над Свердловской областью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Фотографиями поделился читатель URA.RU.
«Такое небо сегодня над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Облака похожи на водяные волны или рябь. Очень яркие и красивые», — отмечает собеседник агентства.
Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой редкое атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Они видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца.
Жители Кировграда заметили серебристые облака
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