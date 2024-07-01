01 июля 2024

Над Свердловской областью заметили редкое атмосферное явление. Фото

В небе над Свердловской областью появились серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Серебристые облака появляются только летом (архивное фото)
Серебристые облака появляются только летом (архивное фото) Фото:

В ночь с 1 на 2 июля в небе над Свердловской областью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Фотографиями поделился читатель URA.RU.

«Такое небо сегодня над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Облака похожи на водяные волны или рябь. Очень яркие и красивые», — отмечает собеседник агентства.

Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой редкое атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Они видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца.

Жители Кировграда заметили серебристые облака
Жители Кировграда заметили серебристые облака
Фото:

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В ночь с 1 на 2 июля в небе над Свердловской областью появилось редкое атмосферное явление — яркие серебристые облака. Фотографиями поделился читатель URA.RU. «Такое небо сегодня над Кировградом (Свердловская область — прим. URA.RU). Облака похожи на водяные волны или рябь. Очень яркие и красивые», — отмечает собеседник агентства. Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой редкое атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Они видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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