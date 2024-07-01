Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

02 июля 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Первые поставки Нидерланды обещают в ближайшее время Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды готовятся к экспорту 24 истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — сообщила Оллонгрен в письме Палате представителей. Об этом пишут РИА Новости. Ранее сообщалось, что первая партия истребителей F-16 будет передана Украине после окончания лета, согласно обещаниям министерства обороны Нидерландов. Это решение стало частью международной поддержки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды готовятся к экспорту 24 истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает министр обороны страны Кайса Оллонгрен. «Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — сообщила Оллонгрен в письме Палате представителей. Об этом пишут РИА Новости. Ранее сообщалось, что первая партия истребителей F-16 будет передана Украине после окончания лета, согласно обещаниям министерства обороны Нидерландов. Это решение стало частью международной поддержки Украины.