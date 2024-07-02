Российские специалисты раскрыли все секреты американской ракеты ATACMS. Видео

Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
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ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
Военные специалисты изучили устройство ракеты ATACMS Фото:

Российские военные специалисты раскрыли устройство американской ракеты ATACMS. Данный тип вооружения имеет достаточно сложную конструкцию.

«Он практически изучен, секретов в нем для нас не осталось никаких», — передает слова специалистов РИА Новости. Там добавили, что в устройстве обнаружена фугасная часть с промежуточным детонатором. Военные успешно демонтировали детонатор, провели очистку взрывчатых веществ и отправили материалы на экспертизу.

В боевой части ракеты находится сложный взрыватель, работающий на магнитных элементах. Эксперты изучили его работу и структуру, что позволило безопасно обезвредить ракету. Взрывчатое вещество на базе алюмотола использовалось в ракете в общей массе 100 килограмм, включая 220 килограмм боевой части, заключили специалисты.

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Российские военные специалисты раскрыли устройство американской ракеты ATACMS. Данный тип вооружения имеет достаточно сложную конструкцию. «Он практически изучен, секретов в нем для нас не осталось никаких», — передает слова специалистов РИА Новости. Там добавили, что в устройстве обнаружена фугасная часть с промежуточным детонатором. Военные успешно демонтировали детонатор, провели очистку взрывчатых веществ и отправили материалы на экспертизу. В боевой части ракеты находится сложный взрыватель, работающий на магнитных элементах. Эксперты изучили его работу и структуру, что позволило безопасно обезвредить ракету. Взрывчатое вещество на базе алюмотола использовалось в ракете в общей массе 100 килограмм, включая 220 килограмм боевой части, заключили специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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