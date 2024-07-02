Российские военные специалисты раскрыли устройство американской ракеты ATACMS. Данный тип вооружения имеет достаточно сложную конструкцию.
«Он практически изучен, секретов в нем для нас не осталось никаких», — передает слова специалистов РИА Новости. Там добавили, что в устройстве обнаружена фугасная часть с промежуточным детонатором. Военные успешно демонтировали детонатор, провели очистку взрывчатых веществ и отправили материалы на экспертизу.
В боевой части ракеты находится сложный взрыватель, работающий на магнитных элементах. Эксперты изучили его работу и структуру, что позволило безопасно обезвредить ракету. Взрывчатое вещество на базе алюмотола использовалось в ракете в общей массе 100 килограмм, включая 220 килограмм боевой части, заключили специалисты.
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