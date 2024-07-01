01 июля 2024

В ХМАО за сутки из-за разлива Оби затопило более 130 участков и 160 дач

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки подтопило 136 участков и 168 дач
За сутки подтопило 136 участков и 168 дач Фото:

В ХМАО из-за половодья за сутки затоплено 136 участков и 168 дачных домов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

«Наутро общее число участков, попавших в зону подтопления 2532. Дачных домов — 834. Динамика за сутки — 136 участков и 168 дач», — сообщили в ведомстве.

Согласно карте гидрологической обстановки в округе, опубликованной на сайте МЧС, больше половины всех затопленных участков и дач пришлись на территорию Нижневартовск и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Уровень воды в реке Обь поднялся выше критической отметки в 980 сантиметров.

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В ХМАО из-за половодья за сутки затоплено 136 участков и 168 дачных домов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС. «Наутро общее число участков, попавших в зону подтопления 2532. Дачных домов — 834. Динамика за сутки — 136 участков и 168 дач», — сообщили в ведомстве. Согласно карте гидрологической обстановки в округе, опубликованной на сайте МЧС, больше половины всех затопленных участков и дач пришлись на территорию Нижневартовск и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Уровень воды в реке Обь поднялся выше критической отметки в 980 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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