В ХМАО за сутки из-за разлива Оби затопило более 130 участков и 160 дач

В ХМАО из-за половодья за сутки затоплено 136 участков и 168 дачных домов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.
«Наутро общее число участков, попавших в зону подтопления 2532. Дачных домов — 834. Динамика за сутки — 136 участков и 168 дач», — сообщили в ведомстве.
Согласно карте гидрологической обстановки в округе, опубликованной на сайте МЧС, больше половины всех затопленных участков и дач пришлись на территорию Нижневартовск и района. Также пострадали районы вблизи городов Лангепас и Мегион.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Уровень воды в реке Обь поднялся выше критической отметки в 980 сантиметров.
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