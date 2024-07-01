01 июля 2024

Свердловские депутаты вернули алкоголь на летние веранды

Депутаты свердловского заксобрания одобрили продажу алкоголя на летних верандах
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавать алкоголь на летних верандах могут заведения, у которых есть необходимые документы
Продавать алкоголь на летних верандах могут заведения, у которых есть необходимые документы Фото:

Депутаты свердловского законодательного собрания одобрили поправки в закон о розничной продаже алкоголя, разрешив тем самым продавать его на летних верандах — вслед за федеральным парламентом. Вопрос рассмотрели на заседании заксо, передает корреспондент URA.RU.

«29 мая были приняты изменения в федеральный закон, которым предусматривается, что розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале при условии соблюдения требований к розничной продаже алкоголя, а также при наличии документа, подтверждающего соответствие сезонного зала требованиям. В связи с этим необходимо внести изменения в областной закон», — представила проект закона депутат Елена Трескова. Депутаты принятие законопроекта поддержали. 

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Депутаты свердловского законодательного собрания одобрили поправки в закон о розничной продаже алкоголя, разрешив тем самым продавать его на летних верандах — вслед за федеральным парламентом. Вопрос рассмотрели на заседании заксо, передает корреспондент URA.RU. «29 мая были приняты изменения в федеральный закон, которым предусматривается, что розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале при условии соблюдения требований к розничной продаже алкоголя, а также при наличии документа, подтверждающего соответствие сезонного зала требованиям. В связи с этим необходимо внести изменения в областной закон», — представила проект закона депутат Елена Трескова. Депутаты принятие законопроекта поддержали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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