Свердловские депутаты вернули алкоголь на летние веранды

Депутаты свердловского законодательного собрания одобрили поправки в закон о розничной продаже алкоголя, разрешив тем самым продавать его на летних верандах — вслед за федеральным парламентом. Вопрос рассмотрели на заседании заксо, передает корреспондент URA.RU.
«29 мая были приняты изменения в федеральный закон, которым предусматривается, что розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале при условии соблюдения требований к розничной продаже алкоголя, а также при наличии документа, подтверждающего соответствие сезонного зала требованиям. В связи с этим необходимо внести изменения в областной закон», — представила проект закона депутат Елена Трескова. Депутаты принятие законопроекта поддержали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!