Челябинский губернатор Текслер представил нового ректора педвуза Кузнецова

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Александр Кузнецов одержал победу на конференции по выбору ректора вуза Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГППУ) Александра Кузнецова. Назначение состоялось 2 июля по решению Минобрнауки РФ.

«Александр Игоревич, поздравляю вас с утверждением в должности ректора университета. Президент нашей страны поставил задачу — создать современную и безопасную цифровую образовательную среду», — выразил свои пожелания глава региона.

Перед представлением ректора губернатор оценил возможности вуза, осмотрел его технопарк и спортивное ядро, а также поддержал новые программы поддержки молодых педагогов. В феврале 2024 года был создан учебно-педагогический округ Челябинской области, в который вошли региональные вузы, включая ЮУрГППУ. Алексей Текслер подчеркнул важность интернационализации университета и развития сотрудничества с дружественными странами, в том числе Африки и Азии.

Ранее стало известно, что бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов 16 мая занял пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Последний год Кузнецов исполнял обязанности ректора вуза.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГППУ) Александра Кузнецова. Назначение состоялось 2 июля по решению Минобрнауки РФ. «Александр Игоревич, поздравляю вас с утверждением в должности ректора университета. Президент нашей страны поставил задачу — создать современную и безопасную цифровую образовательную среду», — выразил свои пожелания глава региона. Перед представлением ректора губернатор оценил возможности вуза, осмотрел его технопарк и спортивное ядро, а также поддержал новые программы поддержки молодых педагогов. В феврале 2024 года был создан учебно-педагогический округ Челябинской области, в который вошли региональные вузы, включая ЮУрГППУ. Алексей Текслер подчеркнул важность интернационализации университета и развития сотрудничества с дружественными странами, в том числе Африки и Азии. Ранее стало известно, что бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов 16 мая занял пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Последний год Кузнецов исполнял обязанности ректора вуза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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