Челябинский губернатор Текслер представил нового ректора педвуза Кузнецова

02 июля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Александр Кузнецов одержал победу на конференции по выбору ректора вуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГППУ) Александра Кузнецова. Назначение состоялось 2 июля по решению Минобрнауки РФ. «Александр Игоревич, поздравляю вас с утверждением в должности ректора университета. Президент нашей страны поставил задачу — создать современную и безопасную цифровую образовательную среду», — выразил свои пожелания глава региона. Перед представлением ректора губернатор оценил возможности вуза, осмотрел его технопарк и спортивное ядро, а также поддержал новые программы поддержки молодых педагогов. В феврале 2024 года был создан учебно-педагогический округ Челябинской области, в который вошли региональные вузы, включая ЮУрГППУ. Алексей Текслер подчеркнул важность интернационализации университета и развития сотрудничества с дружественными странами, в том числе Африки и Азии. Ранее стало известно, что бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов 16 мая занял пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Последний год Кузнецов исполнял обязанности ректора вуза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил нового ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГППУ) Александра Кузнецова. Назначение состоялось 2 июля по решению Минобрнауки РФ. «Александр Игоревич, поздравляю вас с утверждением в должности ректора университета. Президент нашей страны поставил задачу — создать современную и безопасную цифровую образовательную среду», — выразил свои пожелания глава региона. Перед представлением ректора губернатор оценил возможности вуза, осмотрел его технопарк и спортивное ядро, а также поддержал новые программы поддержки молодых педагогов. В феврале 2024 года был создан учебно-педагогический округ Челябинской области, в который вошли региональные вузы, включая ЮУрГППУ. Алексей Текслер подчеркнул важность интернационализации университета и развития сотрудничества с дружественными странами, в том числе Африки и Азии. Ранее стало известно, что бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов 16 мая занял пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Последний год Кузнецов исполнял обязанности ректора вуза.