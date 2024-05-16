Экс-министр образования и науки Кузнецов возглавил челябинский педуниверситет

Бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов занял пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Об этом 16 мая сообщила пресс-служба вуза.
«В ЮУрГГПУ прошла процедура выборов ректора… Большинство делегатов конференции проголосовали за исполняющего обязанности руководителя вуза — Александра Кузнецова, он набрал 72 голоса», — сообщает пресс-служба учебного заведения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Кроме Кузнецова на должность ректора вуза претендовал также проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров. За него было отдано пять голосов. В голосовании принимали участие преподаватели, сотрудники и студенты. Результаты для утверждения Кузнецова на должность направят учредителю университета — в Министерство просвещения РФ, добавил в ЮУрГГПУ.
После оглашения результатов Кузнецов обратился к собравшимся. Он пообещал общими усилиями и слаженной работой всего коллектива привести вуз к позитивным изменениям. «Очень рассчитываю на вашу помощь», — сказал он.
Кузнецов возглавлял министерство образования и науки Челябинской области 13 лет — с 2010 года. Этот пост он покинул 14 июня 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер. Согласно приказу Министерства просвещения РФ 15 июня Кузнецова назначили исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!