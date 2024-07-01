Ректору УрФУ дали новый статус при зачистке списка приближенных к власти

В рамках масштабного обновления Общественной палаты Свердловской области в нее вошел ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Всего же в список, утвержденный депутатами регионального законодательного собрания, вошли 14 кандидатов, шесть из которых — новые люди, передает корреспондент URA.RU с заседания заксобрания.
Впервые в ОП вошли Алексей Белов (его выдвигал "Уральский добровольческий корпус»), Владимир Дадеко ("Общественная организация инвалидов войны в Афганистане»), Елена Николаева ("Союз медицинского сообщества»), Анна Попова ("Рок-клуб Реактор»). Сохранятся Владимир Винницкий, Лариса Крапивина, Анастасия Лукичева, Юлия Лаврикова, Шлема Спектор, Юрий Судаков, Владимир Щелоков, Борис Колесников, Алексей Киселев.
«В августе заканчивается срок работы текущего созыва областной Общественной палаты. Для того, чтобы подвести итоги трехлетней работы, мы провели Общественные слушания, приуроченные к 30 — летию законодательной власти в регионе. Обсуждали с коллегами вопросы взаимодействия Законодательного Собрания и Общественной палаты. Работа будет продолжена уже с новым составом», — прокомментировала в своем telegram-канале спикер заксо Людмила Бабушкина.
Еще 14 кандидатов в Общественную палату должен будет назвать губернатор Евгений Куйвашев. Получившаяся группа из 28 общественников выберет еще 14 человек, итого в состав Общественной палаты войдут 42 человека.
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