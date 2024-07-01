01 июля 2024

На окраине Екатеринбурга полыхает жилая высотка

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Пожар вспыхнул на девятом этаже Фото:

В Екатеринбурге в многоэтажке по улице Рощинской, 41 (микрорайон Уктус) мощный пожар. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек.

«Площадь пожара уточняется», — заявил представитель ведомства. По предварительным данным, загорелась одна из квартир на девятом этаже. Огонь перебрался на соседние помещения. Черные клубы валят прямо из окон. Обломки падают на дороги.

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В Екатеринбурге в многоэтажке по улице Рощинской, 41 (микрорайон Уктус) мощный пожар. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек. «Площадь пожара уточняется», — заявил представитель ведомства. По предварительным данным, загорелась одна из квартир на девятом этаже. Огонь перебрался на соседние помещения. Черные клубы валят прямо из окон. Обломки падают на дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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