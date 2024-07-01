На окраине Екатеринбурга полыхает жилая высотка

Пожар вспыхнул на девятом этаже
В Екатеринбурге в многоэтажке по улице Рощинской, 41 (микрорайон Уктус) мощный пожар. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек.
«Площадь пожара уточняется», — заявил представитель ведомства. По предварительным данным, загорелась одна из квартир на девятом этаже. Огонь перебрался на соседние помещения. Черные клубы валят прямо из окон. Обломки падают на дороги.
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