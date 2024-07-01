Квартира внутри выгорела почти полностью
На первых кадрах после пожара в высотке по улице Рощинской, 41 на окраине Екатеринбурга видно, что квартира внутри выгорела почти полностью. О цвете и предназначении некоторых предметов можно лишь догадываться, настолько сильно они пострадали.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 50 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, среди них было трое детей.
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