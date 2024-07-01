01 июля 2024

Появились кадры из горящей в Екатеринбурге жилой высотки. Фото, видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, пожарный гидрант, учения мчс, областная больница
Квартира внутри выгорела почти полностью Фото:

На первых кадрах после пожара в высотке по улице Рощинской, 41 на окраине Екатеринбурга видно, что квартира внутри выгорела почти полностью. О цвете и предназначении некоторых предметов можно лишь догадываться, настолько сильно они пострадали.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 50 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, среди них было трое детей.

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На первых кадрах после пожара в высотке по улице Рощинской, 41 на окраине Екатеринбурга видно, что квартира внутри выгорела почти полностью. О цвете и предназначении некоторых предметов можно лишь догадываться, настолько сильно они пострадали. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 50 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, среди них было трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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