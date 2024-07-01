Пермячка погибла, не дождавшись скорую, которая застряла на мосту

Карета скорой помощи не смогла вовремя приехать к пациентке
Жительница деревни Быстрята Карагайского округа Пермского края скончалась пока ждала скорую помощь. Автомобиль с медиками застрял на бревенчатом мосту и не смог вовремя прибыть к пациентке.
«Скорая помощь не смогла доехать до пациентки в Карагайском районе. Автомобиль не смог проехать через бревенчатый мост и застрял. Это стоило жизни женщине из деревни Быстрята», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на местных жителей.
Отмечается, что вытаскивали автомобиль целый час. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!