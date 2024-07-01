01 июля 2024

Пермячка погибла, не дождавшись скорую, которая застряла на мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Карета скорой помощи не смогла вовремя приехать к пациентке
Карета скорой помощи не смогла вовремя приехать к пациентке Фото:

Жительница деревни Быстрята Карагайского округа Пермского края скончалась пока ждала скорую помощь. Автомобиль с медиками застрял на бревенчатом мосту и не смог вовремя прибыть к пациентке.

«Скорая помощь не смогла доехать до пациентки в Карагайском районе. Автомобиль не смог проехать через бревенчатый мост и застрял. Это стоило жизни женщине из деревни Быстрята», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что вытаскивали автомобиль целый час. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

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Жительница деревни Быстрята Карагайского округа Пермского края скончалась пока ждала скорую помощь. Автомобиль с медиками застрял на бревенчатом мосту и не смог вовремя прибыть к пациентке. «Скорая помощь не смогла доехать до пациентки в Карагайском районе. Автомобиль не смог проехать через бревенчатый мост и застрял. Это стоило жизни женщине из деревни Быстрята», — сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что вытаскивали автомобиль целый час. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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