Озвучена первая версия пожара в жилой высотке в Екатеринбурге. Видео

Жилая высотка в Екатеринбурге могла загореться из-за окурка
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Огонь охватил девятый этаж высотки на Рощинской днем 2 июля
Огонь охватил девятый этаж высотки на Рощинской днем 2 июля Фото:
новость из сюжета
На Рощинской в Екатеринбурге вспыхнула жилая высотка

Пожар в высотке по улице Рощинской, 41 мог возникнуть из-за окурка, брошенного с верхних этажей. Такую версию обсуждали жители дома, передает корреспондент URA.RU, который находится на месте.

«Дня три-четыре назад я нашла окурок на балконе, а сейчас произошел пожар», — сопоставляя два события, рассказала девушка сотруднику МЧС. Сейчас в квартирах работают пожарные-дознаватели, они выяснят точную причину.

Сообщение о пожаре поступило в 11:30, уточняют в МЧС. Очаг возгорания был на восьмом этаже. Огонь быстро перекинулся на другие квартиры, из-за высокой температуры горения выгорели балкона и лопнули стекла окон.

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Пожар в высотке по улице Рощинской, 41 мог возникнуть из-за окурка, брошенного с верхних этажей. Такую версию обсуждали жители дома, передает корреспондент URA.RU, который находится на месте. «Дня три-четыре назад я нашла окурок на балконе, а сейчас произошел пожар», — сопоставляя два события, рассказала девушка сотруднику МЧС. Сейчас в квартирах работают пожарные-дознаватели, они выяснят точную причину. Сообщение о пожаре поступило в 11:30, уточняют в МЧС. Очаг возгорания был на восьмом этаже. Огонь быстро перекинулся на другие квартиры, из-за высокой температуры горения выгорели балкона и лопнули стекла окон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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