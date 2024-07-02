Жилая высотка в Екатеринбурге могла загореться из-за окурка

Огонь охватил девятый этаж высотки на Рощинской днем 2 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета На Рощинской в Екатеринбурге вспыхнула жилая высотка

Пожар в высотке по улице Рощинской, 41 мог возникнуть из-за окурка, брошенного с верхних этажей. Такую версию обсуждали жители дома, передает корреспондент URA.RU, который находится на месте.

«Дня три-четыре назад я нашла окурок на балконе, а сейчас произошел пожар», — сопоставляя два события, рассказала девушка сотруднику МЧС. Сейчас в квартирах работают пожарные-дознаватели, они выяснят точную причину.

Сообщение о пожаре поступило в 11:30, уточняют в МЧС. Очаг возгорания был на восьмом этаже. Огонь быстро перекинулся на другие квартиры, из-за высокой температуры горения выгорели балкона и лопнули стекла окон.