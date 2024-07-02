В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города.
«В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб.
Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре.
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В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города. «В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб. Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре.