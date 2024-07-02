Происшествия В Башкортостане погиб человек после взрыва газа в многоэтажке. Видео 02 июля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Семь человек, из них двое дети, пострадали в результате взрыва из-за неосторожного обращения с газом в Башкортостане Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города. «В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб. Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города. «В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб. Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям