В Башкортостане погиб человек после взрыва газа в многоэтажке. Видео

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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, мчс, свидетели, происшествие, полиция, чс, машина
Семь человек, из них двое дети, пострадали в результате взрыва из-за неосторожного обращения с газом в Башкортостане Фото:

В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города.

«В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб.

Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре.

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В жилом доме Стерлитамака взорвался газ — один человек погиб, семь пострадали. Об этом сообщила администрация города. «В Стерлитамаке в 12:03 по местному времени по адресу ул. Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в telegram-канале «Администрация Стерлитамака». Причиной взрыва является неосторожное обращение с бытовым газом. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города. Также создан оперативный штаб. Обновлено в 11:54 по мск: взрыв в Стерлитамаке прогремел при проведении ремонтных работ. Об этом сообщили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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