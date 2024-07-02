На улицах Екатеринбурга появятся десятки новых камер для слежки за водителями

В Екатеринбурге установят новые камеры для фиксации нарушений ПДД

В 2024 году в Екатеринбурге установят еще 70 новых камер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в 2024 году установят 70 новых камер для фото- и видеофиксации нарушений правил ПДД. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области в своем telegram-канале.

«В мае 2024 года новые камеры заработали на перекрестках улиц Учителей — Вилонова, Крауля — Мельникова, Бакинских Комиссаров — Коммунистической и на улице Титова возле дома № 27, дополнительно на улицах Екатеринбурга установят еще 70 новых камер», — говорится в релизе. Всего в муниципалитетах установят 108 камер.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на данный момент на дорогах Свердловской области работают 935 камер на 338 участках. Количество транзитного транспорта растет, соответственно, требуется повышать меры безопасности для участников движения. Камеры сокращают аварийность, а водители становятся более дисциплинированными.

В областном правительстве заявляют, что 22 камеры появятся на региональных трассах, некоторые из них уже работают: Белоярский — Асбест, Первоуральск — Шаля, Ивдель — ХМАО и на объезде Туринска. И еще 36 новых устройств слежения в 2024 году появятся на Челябинском, Пермском, Тюменском и Курганском трактах, а в Нижнем Тагиле установят шесть камер.