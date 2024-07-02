Появилась новая версия о мощном пожаре в жилой высотке Екатеринбурга: главное

Пожарные оперативно ликвидировали пожар в высотке на окраине Екатеринбурга

Пожар произошел на восьмом этаже жилого дома на Рощинской Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета На Рощинской в Екатеринбурге вспыхнула жилая высотка

Появилась вторая версия пожара в жилой высотке на окраине Екатеринбурга (ул. Рощинская, 41, микрорайон Уктус). Якобы пожар, уничтоживший две квартиры, начался из-за того, дети неосторожно обращались со спичками. URA.RU собрало все, что известно о ЧП.

Хронология

По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Рощинская, 41 поступило в 11:30. Возгорание произошло на девятом этаже 16-этажки жилого дома в третьем подъезде, а затем перекинулось на десятый и 11 этажи. 50 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. В их числе оказалось трое детей. На место происшествия прибыло около десяти пожарных расчетов, а также реанимация и скорая помощь. Тушение усложняло задымление на этажах.

В 12:39 пожарные локализовали огонь, в 12:42 открытое горение удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. При возгорании в жилом доме не сработала система оповещения людей. В ночное время это могло бы привести к жертвам.

Версии

Одни жильцы считают, что пожар мог произойти из-за окурка, брошенного с верхнего этажа. Соседи заявляют, что регулярно убирали со своих балконов чужие «бычки». Согласно другой версии — от жильцов сгоревшей 169-й квартиры — в соседней квартире дети баловались спичками на балконе, и «в какой-то момент все пошло не по плану». МЧС о причинах пока не говорит.

Пострадавшие

По словам ГУ МЧС Свердловской области, 50 жильцов эвакуировались до приезда пожарных. Среди спасшихся оказалось трое детей. Квартиры №168 и №169 сгорели полностью, так или иначе пламя задело еще 10-12 квартир.