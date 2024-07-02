В Магнитогорске соседи обвинили сотрудницу горсобрания в громком топоте

02 июля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Соседям не понравился звук шагов семьи сотрудницы городского собрания депутатов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Магнитогорске разгорается конфликт между семьей сотрудницы городского совета депутатов Олесей А. и их соседями, проживающими в элитном таунхаусе. После инцидента на лестнице с пьяным соседом Дмитрием семье пришлось обращаться в полицию, а соседи записали видеообращение в соцсетях. «Соседи — Олеся и Арчил А., регулярно нарушали режим тишины, мы пытались поговорить с ними, а также обращались в полицию. В ночь с 28 на 29 июня в очередной раз нарушив режим, я решил обратиться к соседям, после чего Арчил избил меня», — сообщил житель таунхауса Дмитрий при поддержке мамы. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, соседи изначально обвинили семью Олеси в громких звуках шагов по лестнице, которые мешают им жить. Тогда они построили другую лестницу. Затем соседям помешали звуки фортепиано, на котором занимается ребенок в дневное время. Итогом противостояния стали ночные звонки Дмитрия, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в домофон. В этот момент, когда молодой человек пытался бессвязно предъявить какие-то требования, его мама безуспешно пыталась оттащить сына от видеокамеры. «Семья вызвала полицию и выгнала пьяного соседа. Раз инцидент был исчерпан, то заявление писать не стали, пожалели. Протрезвевшие соседи побежали записывать видеообращение в паблик „Русская община“ с требованием присмирить громких соседей и показывали побои. Но у семьи остались записи видеокамер», — пояснил URA.RU источник. Сейчас семья намерена встретиться с представителями паблика «Русская община» для того, чтобы предъявить им доказательства и потребовать записать опровержение. Кроме того, специалистам паблика она порекомендует проверять любую информацию перед публикацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске разгорается конфликт между семьей сотрудницы городского совета депутатов Олесей А. и их соседями, проживающими в элитном таунхаусе. После инцидента на лестнице с пьяным соседом Дмитрием семье пришлось обращаться в полицию, а соседи записали видеообращение в соцсетях. «Соседи — Олеся и Арчил А., регулярно нарушали режим тишины, мы пытались поговорить с ними, а также обращались в полицию. В ночь с 28 на 29 июня в очередной раз нарушив режим, я решил обратиться к соседям, после чего Арчил избил меня», — сообщил житель таунхауса Дмитрий при поддержке мамы. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, соседи изначально обвинили семью Олеси в громких звуках шагов по лестнице, которые мешают им жить. Тогда они построили другую лестницу. Затем соседям помешали звуки фортепиано, на котором занимается ребенок в дневное время. Итогом противостояния стали ночные звонки Дмитрия, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в домофон. В этот момент, когда молодой человек пытался бессвязно предъявить какие-то требования, его мама безуспешно пыталась оттащить сына от видеокамеры. «Семья вызвала полицию и выгнала пьяного соседа. Раз инцидент был исчерпан, то заявление писать не стали, пожалели. Протрезвевшие соседи побежали записывать видеообращение в паблик „Русская община“ с требованием присмирить громких соседей и показывали побои. Но у семьи остались записи видеокамер», — пояснил URA.RU источник. Сейчас семья намерена встретиться с представителями паблика «Русская община» для того, чтобы предъявить им доказательства и потребовать записать опровержение. Кроме того, специалистам паблика она порекомендует проверять любую информацию перед публикацией.