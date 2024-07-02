Адвокат американского журналиста Гершковича обжаловал арест

Адвокат американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловал решение суда о продлении ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Поступила жалобу адвоката Гершковича на постановление облсуда о продлении подсудимому меры пресечения. Она будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции (Санкт-Петербург)», — рассказали в инстанции. Гершкович находится в СИЗО до 13 декабря.
Сотрудники ФСБ задержали Гершковича в прошлом году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.
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