Адвокат американского журналиста Гершковича обжаловал арест

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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург
Эван Гершкович находится в свердловском СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Адвокат американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловал решение суда о продлении ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Поступила жалобу адвоката Гершковича на постановление облсуда о продлении подсудимому меры пресечения. Она будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции (Санкт-Петербург)», — рассказали в инстанции. Гершкович находится в СИЗО до 13 декабря.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича в прошлом году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.

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Адвокат американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловал решение суда о продлении ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Поступила жалобу адвоката Гершковича на постановление облсуда о продлении подсудимому меры пресечения. Она будет рассмотрена Вторым апелляционным судом общей юрисдикции (Санкт-Петербург)», — рассказали в инстанции. Гершкович находится в СИЗО до 13 декабря. Сотрудники ФСБ задержали Гершковича в прошлом году. По версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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