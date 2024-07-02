Челябинский лагерь обвиняют в заражении детей кишечной инфекцией

Лагерь «Орленок» на берегу озера Увильды Челябинской области проверит Роспотребнадзор из-за информации о кишечной инфекции. Как сообщила URA.RU 2 июля замначальника управления образования Карабаша Наталья Булаева, в лагерь выехала межведомственная комиссия.
«Мы создали межведомственную комиссию, сейчас находимся в лагере. После информации от СМИ об отравлении сразу же запросили данные по обращениям в больницы, Роспотребнадзор и прокуратуру. Таких обращений не было. Пока нельзя утверждать, было ли заражение детей или нет. В этом разберутся компетентные органы», — сообщила URA.RU Булаева.
По данным URA.RU, среди отдыхающих смены, за медпомощью обратились только двое детей. При этом причиной была не кишечная инфекция. Было ли массовое отравление в лагере «Орленок» покажет проверка Роспотребнадзора.
Накануне массовое отравление детей произошло в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском. На недомогание школьников пожаловались родители. Проверка Роспотребнадзора показала заражение детей нововирусом. По мнению специалистов, персонал лагеря своевременно не известил Роспотребнадзор и медицинскую организацию о ситуации, что привело к массовому распространению инфекции.
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