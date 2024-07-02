Вахта в ЯНАО для женщин: актуальные вакансии, условия, зарплаты

Женщины готовы трудиться на вахтах, если им посоветуют надежного работодателя
По данным различных telegram-каналов вахтовиков, женщины все чаще интересуются работой вахтовым методом и просят назвать надежные компании. Они готовы работать горничными, уборщицами, посудомойками на предприятиях ТЭК, имеющих хорошую репутацию, а также в сервисных компаниях, обслуживающих нужды крупных предприятий. Немногие знают, что на вахте можно трудиться врачами, диспетчерами, бухгалтерами, кладовщиками и поварами. Агентство URA.RU подготовило подборку актуальных вакансий для женщин-вахтовиков на Ямале.
- Компания «Промышленная медицина» приглашает врача с дипломом «Лечебное дело»»» на месторождение в Новом Уренгое. Заработная плата — 200 тысяч рублей за отработанные 30 дней. Страховка питание, спецодежда, проезд предоставляются за счет работодателя. График работы — 45/45.
- На Харасавэйском, Бованенковском и Тамбейском месторождениях требуются диспетчеры по автотранспорту и строительной технике в ООО «Бурэнерго». Зарплата — от 89 до 123 тысяч рублей. Обязанности: выдача путевых листов, списание дизельного топлива по путевым листам. Образование — среднее профессиональное техническое, опыт работы по профилю — от трех лет. Предоставляется общежитие в вагон-городке с баней и столовой, компенсация переезда. Вахта — 42/42 и шестидневная рабочая неделя по 11 часов в день. Работодатель обещает ежемесячную, ежеквартальную и годовую премию, официальное трудоустройство, питание (600 руб. в сутки), проезд в плацкарте на РЖД.
- Компания «Велесстрой» ищет учетчика в службу производства бетона в Новый Уренгой. Зарплата — 90 тысяч рублей. Обязанности — ведение оперативного учета и отчетности по деятельности службы производства бетона. Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы учетчиком, бухгалтером не менее года, знание программ, опыт работы в строительной сфере. Предлагается вахтовый метод работы 2/1, официальная заработная плата, оплачиваемый межвахтовый отдых и проезд; проживание в вахтовом городке, трехразовое питание в столовой.
- В эту же компанию нужны кладовщики, повара, пекари, научный специалист, технологи, экономисты. Некоторые из вакансий представлены в Новом Уренгое. Так, экономисту по труду предлагается заработок от 100 тысяч рублей.
- Требуется уборщик производственных и служебных помещений в ООО «Пурнефтепереработка» в городе Губкинском. Обязанности — уборка в цехах и других производственных помещениях отходов производства и мусора. Образование — девять классов. Зарплата — от 58 до 63 тысяч рублей.
- В компанию ООО «Айэфсиэм групп» требуется кухонный работник, к которому предъявляются всего два требования — опыт работы и желание развиваться. Вахта находится в Яр-Сале, ЯНАО, график — 45/45. Обещают официальное трудоустройство, «белую» зарплату без задержек, билеты, питание и спецодежду за счет компании.
- Подобные условия для горничной и оператора стиральных машин готова предоставить компания «Арктик Катеринг Сервис». Место работы — поселок Сабетта. Зарплаты у кухонных работников и горничных, как правило, небольшие, не более 90 тысяч рублей за вахту.
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