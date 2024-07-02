В Госдуме высказались против отмены ЕГЭ

Вассерман заявил, что не поддержит отмену ЕГЭ

02 июля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Анатолий Вассерман уточнил, что ЕГЭ позволяет оценить знания по всей школьной программе, в отличие от традиционной формы экзамена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его мнению, в таком формате наоборот легче оценить весь спектр знаний по предмету. «Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — сказал Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете. Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят. Результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении в вузы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его мнению, в таком формате наоборот легче оценить весь спектр знаний по предмету. «Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — сказал Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете. Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят. Результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении в вузы.