В Госдуме высказались против отмены ЕГЭ

Вассерман заявил, что не поддержит отмену ЕГЭ
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Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, вассерман анатолий
Анатолий Вассерман уточнил, что ЕГЭ позволяет оценить знания по всей школьной программе, в отличие от традиционной формы экзамена Фото:

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его мнению, в таком формате наоборот легче оценить весь спектр знаний по предмету.

«Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — сказал Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру».

Он также добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете.

Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят. Результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении в вузы.

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Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его мнению, в таком формате наоборот легче оценить весь спектр знаний по предмету. «Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — сказал Анатолий Вассерман в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете. Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят. Результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении в вузы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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