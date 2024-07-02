Коммунисты готовят список претендентов на выборы губернатора ХМАО. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, в тройку войдет глава реготделения КПРФ — депутат окружной думы Алексей Савинцев, — а также два его технических кандидата.
«Тройку претендентов возглавит Савинцев. Ожидается, что в нее войдет депутат думы Ханты-Мансийска Венера Воронцова, отвечающая за окружную партийную кассу. Также в список планируется включить Игоря Костогриза, который был доверенным лицом кандидата от компартии Николая Харитонова на президентских выборах», — отмечает инсайдер.
Лидер югорских коммунистов в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что не может прокомментировать итоговый состав тройки кандидатов. «Окончательное решение должна будет принять Москва», — уточнил Савинцев.
Тройку претендентов представят на согласование затем губернатору Тюменской области Александру Моору. Он, в свою очередь, получив аналогичные списки от других партий, представленных в заксобрании Югры, передаст президенту России Владимиру Путину перечень из пяти кандидатур. Партии должны определиться со списками кандидатов. Глава государства сократит шорт-лист до тройки, и именно из этого списка 8 сентября дума ХМАО выберет главу региона.
Ранее URA.RU писало, что единороссы ХМАО определили свою тройку кандидатов на предстоящих выборов главы региона. Помимо врио губернатора Руслана Кухарука, в нее вошли спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов.
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