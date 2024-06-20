«Единая Россия» выдвинула кандидатов на пост губернатора ХМАО

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на пост губернатора Югры. Ими стали врио главы региона Руслана Кухарук, а также спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Александр Новьюхов.
«Поддержано единогласно предложение президента России Владимира Путина о внесении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука губернатору Тюменской области Александру Моору как кандидата на должность высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится на сайте окружного правительства. Обсуждение кандидатур прошло на заседании президиума партии в Ханты-Мансийске.
Кандидатуры Хохрякова и Новьюхова партия определила на открытом голосовании. Предложения также направят в генсовет «Единой России» для согласования, а после — губернатору Тюменской области. Выберут нового главу региона в единый день голосования – 8 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!