20 июня 2024

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на пост губернатора ХМАО

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"Единая Россия" поддержала внесение кандидатуры Руслана Кухарука на должность губернатора ХМАО
"Единая Россия" поддержала внесение кандидатуры Руслана Кухарука на должность губернатора ХМАО Фото:

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на пост губернатора Югры. Ими стали врио главы региона Руслана Кухарук, а также спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Александр Новьюхов.

«Поддержано единогласно предложение президента России Владимира Путина о внесении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука губернатору Тюменской области Александру Моору как кандидата на должность высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится на сайте окружного правительства. Обсуждение кандидатур прошло на заседании президиума партии в Ханты-Мансийске.

Кандидатуры Хохрякова и Новьюхова партия определила на открытом голосовании. Предложения также направят в генсовет «Единой России» для согласования, а после — губернатору Тюменской области. Выберут нового главу региона в единый день голосования – 8 сентября.

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«Единая Россия» выдвинула кандидатов на пост губернатора Югры. Ими стали врио главы региона Руслана Кухарук, а также спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Александр Новьюхов. «Поддержано единогласно предложение президента России Владимира Путина о внесении кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука губернатору Тюменской области Александру Моору как кандидата на должность высшего должностного лица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится на сайте окружного правительства. Обсуждение кандидатур прошло на заседании президиума партии в Ханты-Мансийске. Кандидатуры Хохрякова и Новьюхова партия определила на открытом голосовании. Предложения также направят в генсовет «Единой России» для согласования, а после — губернатору Тюменской области. Выберут нового главу региона в единый день голосования – 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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