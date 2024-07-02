Украина отказалась от предложения Орбана о прекращении огня

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленского не устраивает ни один из вариантов мира на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не может принят предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«[Орбан] не первый, кто говорит про такие варианты развития событий. Зеленский изложил в ответ свою позицию. Она заключается в том, чтобы добиваться урегулирования с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев», — сказал Жовква в ходе телемарафона.

Орбан в ходе своего визита в Киев 2 июля предложил главе Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.

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Киев не может принят предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. «[Орбан] не первый, кто говорит про такие варианты развития событий. Зеленский изложил в ответ свою позицию. Она заключается в том, чтобы добиваться урегулирования с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев», — сказал Жовква в ходе телемарафона. Орбан в ходе своего визита в Киев 2 июля предложил главе Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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