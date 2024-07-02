Украина отказалась от предложения Орбана о прекращении огня

02 июля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Зеленского не устраивает ни один из вариантов мира на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не может принят предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. «[Орбан] не первый, кто говорит про такие варианты развития событий. Зеленский изложил в ответ свою позицию. Она заключается в том, чтобы добиваться урегулирования с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев», — сказал Жовква в ходе телемарафона. Орбан в ходе своего визита в Киев 2 июля предложил главе Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев не может принят предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. «[Орбан] не первый, кто говорит про такие варианты развития событий. Зеленский изложил в ответ свою позицию. Она заключается в том, чтобы добиваться урегулирования с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев», — сказал Жовква в ходе телемарафона. Орбан в ходе своего визита в Киев 2 июля предложил главе Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.