Украина отказалась от предложения Орбана о прекращении огня

Киев не может принят предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«[Орбан] не первый, кто говорит про такие варианты развития событий. Зеленский изложил в ответ свою позицию. Она заключается в том, чтобы добиваться урегулирования с помощью саммитов мира, которые инициирует Киев», — сказал Жовква в ходе телемарафона.
Орбан в ходе своего визита в Киев 2 июля предложил главе Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.
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