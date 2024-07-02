Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией

02 июля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Орбан прибыл в Киев с визитом Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Украины Владимиру Зеленскоум прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Об этом Орбан рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским. «Мы… попросили Зеленского рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — передает «Украина.ру» слова Орбана. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев с рабочим визитом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Украины Владимиру Зеленскоум прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Об этом Орбан рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским. «Мы… попросили Зеленского рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — передает «Украина.ру» слова Орбана. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев с рабочим визитом.