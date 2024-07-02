Орбан прибыл в Киев с визитом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Украины Владимиру Зеленскоум прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Об этом Орбан рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским.
«Мы… попросили Зеленского рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — передает «Украина.ру» слова Орбана. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев с рабочим визитом.
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