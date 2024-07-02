Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией

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Орбан прибыл в Киев с визитом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Украины Владимиру Зеленскоум прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Об этом Орбан рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским.

«Мы… попросили Зеленского рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — передает «Украина.ру» слова Орбана. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев с рабочим визитом.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе Украины Владимиру Зеленскоум прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Об этом Орбан рассказал на пресс-конференции после встречи с Зеленским. «Мы… попросили Зеленского рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — передает «Украина.ру» слова Орбана. Сегодня, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев с рабочим визитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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