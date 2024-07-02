Назначение экс-директора департамента соцразвития ХМАО Терезы Пономаревой на должность вице-мэра Сургутского района сорвалось. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа.
«Пономаревой отказали в последний момент, хотя она, как отмечают в кулуарах, уже была готова к переезду. Говорят, что всему виной компромат, переданный на экс-директора депсоцразвития Югры главе района Андрею Трубецкому. В нем якобы идет речь о возможном конфликте интересов — по слухам, в подведомственных соцблоку учреждениях могли работать родственники чиновницы», — сообщает инсайдер.
Близкие к мэрии Сургутского района источники подтверждают, что Пономарева больше не рассматривается в качестве кандидата на пост вице-мэра по соцразвитию, который она могла бы занять вместо ушедшей на пенсию легендарной чиновницы Татьяны Османкиной. По словам инсайдера, уже рассматривается другой кандидат, но фамилию его информаторы не оглашают, боясь утечки.
В администрации района не ответили на звонок журналиста агентства. Пономарева заявила, что остается в Ханты-Мансийске, находится на заслуженном отдыхе и переезд не рассматривает. От дальнейших комментариев экс-чиновница отказалась.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору депсоцразвития ХМАО Пономаревой предложили пост вице-мэра Сургутского района. Она должна была сменить куратора соцблока Османкину, которая ушла на пенсию.
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