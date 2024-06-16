16 июня 2024

Экс-чиновнице правительства ХМАО прочат карьеру вице-мэра

Экс-глава депсоцразвития ХМАО Пономарева станет вице-мэром Сургутского района
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тереза Пономарева намерена переехать в Сургут
Тереза Пономарева намерена переехать в Сургут Фото:

Экс-главе департамента социального развития ХМАО Терезе Пономаревой поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района. Об этом URA. RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента.

«Экс-главе депсоцразвития ХМАО Пономаревой не дали спокойно посидеть на пенсии из-за кадрового голода во власти. Чиновница после отставки из окружного правительства пробыла на заслуженном отдыхе всего два месяца, после чего ей поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района», — сообщил собеседник.

Источник отметил, что в Сургутском районе на пенсию уходит заместитель главы, курирующий социальный блок, Татьяна Османкина. «При этом очереди из желающих работать в мэрии Сургутского района нет. Но Пономарева согласилась переехать из Ханты-Мансийска в Сургут», — рассказал инсайдер.

В мэрию Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Пономарева не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Сургутского района Османкуина уходит на пенсию. Она проработала в мэрии более пяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-главе департамента социального развития ХМАО Терезе Пономаревой поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района. Об этом URA. RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. «Экс-главе депсоцразвития ХМАО Пономаревой не дали спокойно посидеть на пенсии из-за кадрового голода во власти. Чиновница после отставки из окружного правительства пробыла на заслуженном отдыхе всего два месяца, после чего ей поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района», — сообщил собеседник. Источник отметил, что в Сургутском районе на пенсию уходит заместитель главы, курирующий социальный блок, Татьяна Османкина. «При этом очереди из желающих работать в мэрии Сургутского района нет. Но Пономарева согласилась переехать из Ханты-Мансийска в Сургут», — рассказал инсайдер. В мэрию Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Пономарева не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Сургутского района Османкуина уходит на пенсию. Она проработала в мэрии более пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...