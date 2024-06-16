Экс-чиновнице правительства ХМАО прочат карьеру вице-мэра

Экс-главе департамента социального развития ХМАО Терезе Пономаревой поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района. Об этом URA. RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента.
«Экс-главе депсоцразвития ХМАО Пономаревой не дали спокойно посидеть на пенсии из-за кадрового голода во власти. Чиновница после отставки из окружного правительства пробыла на заслуженном отдыхе всего два месяца, после чего ей поступило предложение занять пост вице-мэра Сургутского района», — сообщил собеседник.
Источник отметил, что в Сургутском районе на пенсию уходит заместитель главы, курирующий социальный блок, Татьяна Османкина. «При этом очереди из желающих работать в мэрии Сургутского района нет. Но Пономарева согласилась переехать из Ханты-Мансийска в Сургут», — рассказал инсайдер.
В мэрию Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Пономарева не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Сургутского района Османкуина уходит на пенсию. Она проработала в мэрии более пяти лет.
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