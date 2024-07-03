ВСУ атаковали Новороссийск безэкипажными кораблями: карта СВО на 3 июля

ВС РФ отразили атаку безэкипажных кораблей в Новороссийске

03 июля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Безэкипажные корабли ВСУ попытались ударить по Новороссийску (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия предприняла попытку атаки на Новороссийск с помощью безэкипажных кораблей. На данный момент атака отражена, а глава города Андрей Кравченко предупредил граждан о проведении обследования акватории бухты. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 3 июля — в материале URA.RU. Атака безэкипажных катеров по Новороссийску В Новороссийске около 5:00 утра была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров ВСУ. Позже российские военные начали отражать ее. Глава города Андрей Кравченко также объявил в своем telegram-канале, что до 9:00 утра по местному времени будут проводиться обследования акватории бухты, где была отражена атака судов. Входы на набережную и пляжи будут закрыты, в свою очередь, людей попросили воздержаться от посещения рекреационных зон вдоль уреза воды, пляжных территорий и набережной. Донецкое направление За последние сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась 32 обстрелам со стороны ВСУ. В результате этих действий армия Украины выпустила 99 боеприпасов по населенным пунктам региона, в результате чего пострадали два жилых дома, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Харьковское направление Глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов региональной общины. Согласно заявлению Гамбарашвили, в рамках эвакуационных мероприятий планируется перемещение 112 детей из населенных пунктов, расположенных в 20-30 километрах от границы. Однако, несмотря на сложную ситуацию, в городе остаются люди, которые отказываются эвакуироваться из своих домов. По словам главы райадминистрации, их количество составляет около 30 человек. В общей сложности, в данной местности проживает приблизительно 2,5 тысячи жителей. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам в Харькове, связанных с производством и ремонтом военной техники. Удары произошли вечером 2 июля и затронули Немышлянский и Индустриальный районы города. Один из объектов использовался для хранения боеприпасов и проведения ремонтных работ военной техники, второй — для производства дронов и хранения пикапов, оборудованных для их запуска. После атаки на место происшествия были направлены медицинские бригады скорой помощи. Северское и ореховское направления ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в районе населенного пункта Выемка. В частности, операторы ударных беспилотников 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» ликвидировали живую силу и позиции украинской армии. Также на ореховском направлении операторы FPV-дронов группировки «Днепр» поразили замаскированные позиции украинской армии. Авдеевское направление Российские военные одним ударом уничтожили танк М1 Abrams производства США. Артиллеристы группировки войск «Центр» совершили выстрел из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Военнослужащие России, действуя на основе данных, полученных от расчета беспилотника, оперативно заняли огневую позицию для выполнения задачи. Благодаря точному наведению, был произведен выстрел корректируемым боеприпасом, который точно поразил танк украинской армии. Воздушная тревога на Украине Власти страны отменили воздушную тревогу в ряде областей. Среди них: Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Черкасская области, а также территории Херсонской и Запорожской областей. Однако предупреждение об угрозе атак с воздуха все еще остается в силе для Днепропетровской и Харьковской областей. Также оно держится в районах Донецкой Народной Республики. Условные обозначения Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия предприняла попытку атаки на Новороссийск с помощью безэкипажных кораблей. На данный момент атака отражена, а глава города Андрей Кравченко предупредил граждан о проведении обследования акватории бухты. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 3 июля — в материале URA.RU. В Новороссийске около 5:00 утра была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров ВСУ. Позже российские военные начали отражать ее. Глава города Андрей Кравченко также объявил в своем telegram-канале, что до 9:00 утра по местному времени будут проводиться обследования акватории бухты, где была отражена атака судов. Входы на набережную и пляжи будут закрыты, в свою очередь, людей попросили воздержаться от посещения рекреационных зон вдоль уреза воды, пляжных территорий и набережной. За последние сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась 32 обстрелам со стороны ВСУ. В результате этих действий армия Украины выпустила 99 боеприпасов по населенным пунктам региона, в результате чего пострадали два жилых дома, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов региональной общины. Согласно заявлению Гамбарашвили, в рамках эвакуационных мероприятий планируется перемещение 112 детей из населенных пунктов, расположенных в 20-30 километрах от границы. Однако, несмотря на сложную ситуацию, в городе остаются люди, которые отказываются эвакуироваться из своих домов. По словам главы райадминистрации, их количество составляет около 30 человек. В общей сложности, в данной местности проживает приблизительно 2,5 тысячи жителей. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам в Харькове, связанных с производством и ремонтом военной техники. Удары произошли вечером 2 июля и затронули Немышлянский и Индустриальный районы города. Один из объектов использовался для хранения боеприпасов и проведения ремонтных работ военной техники, второй — для производства дронов и хранения пикапов, оборудованных для их запуска. После атаки на место происшествия были направлены медицинские бригады скорой помощи. ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в районе населенного пункта Выемка. В частности, операторы ударных беспилотников 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» ликвидировали живую силу и позиции украинской армии. Также на ореховском направлении операторы FPV-дронов группировки «Днепр» поразили замаскированные позиции украинской армии. Российские военные одним ударом уничтожили танк М1 Abrams производства США. Артиллеристы группировки войск «Центр» совершили выстрел из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Военнослужащие России, действуя на основе данных, полученных от расчета беспилотника, оперативно заняли огневую позицию для выполнения задачи. Благодаря точному наведению, был произведен выстрел корректируемым боеприпасом, который точно поразил танк украинской армии. Власти страны отменили воздушную тревогу в ряде областей. Среди них: Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская и Черкасская области, а также территории Херсонской и Запорожской областей. Однако предупреждение об угрозе атак с воздуха все еще остается в силе для Днепропетровской и Харьковской областей. Также оно держится в районах Донецкой Народной Республики.