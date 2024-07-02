Температура воды в водоемах Челябинской области поднялась с 20 до 21 градуса

Вода в водоемах Челябинской области становится теплее день ото дня. Только за последние сутки она поднялась с 20 до 21 градуса. Такие данные содержатся в сводке Челябинского гидрометцентра от 3 июля.
«Температура на водоемах Челябинской области 3 июля находится в диапазоне от 19 до 21 градуса. Температура воды 2 июля составляла 18,8 — 20,7 градуса, 1 июля — 18,5 — 19,5 градуса», — сообщили в гидрометцентре.
Потепление воды связано с жаркой погодой в регионе. Так, 3 июля температура воздуха в регионе днем составит 24 — 29 градусов, на последующие два дня — 27 — 32 градуса.
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