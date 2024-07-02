Дело екатеринбуржца, зарезавшего сожительницу на глазах у всех, передали в суд

03 июля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Предварительное следствие закончено, теперь дело будет рассматривать по существу суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу Следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Сергея Зуева, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительнице на Уралмаше возле офиса «Сбербанка». Материалы передали в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях). Вину фигурант полностью признал», — рассказали в СК. Происшествие случилось 18 мая рядом с офисом «Сбербанка» на Уралмаше, где работала Анна Кашина — бывшая сожительница Сергея Зуева. По версии следствия, мужчина пришел к ней и позвал на разговор. Завязался конфликт, в ходе которого Зуев несколько раз вонзил нож в грудь женщины. От полученных травм она скончалась на месте. Экспертиза показала, что в момент убийства екатеринбуржец был под наркотиками. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Сергея Зуева, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительнице на Уралмаше возле офиса «Сбербанка». Материалы передали в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях). Вину фигурант полностью признал», — рассказали в СК. Происшествие случилось 18 мая рядом с офисом «Сбербанка» на Уралмаше, где работала Анна Кашина — бывшая сожительница Сергея Зуева. По версии следствия, мужчина пришел к ней и позвал на разговор. Завязался конфликт, в ходе которого Зуев несколько раз вонзил нож в грудь женщины. От полученных травм она скончалась на месте. Экспертиза показала, что в момент убийства екатеринбуржец был под наркотиками. Все новости по теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.