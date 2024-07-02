02 июля 2024

Мать погибших при пожаре в Сосновском районе детей оказалась психически больной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался после того, как дети стали играть со спичками
Пожар начался после того, как дети стали играть со спичками Фото:

Мать двоих детей, погибших при пожаре в Сосновском районе Челябинской области, страдает психическим расстройством. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В отсутствие матери 24 ноября 2023 год в поселке Мирный трехлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли и подожгли спички, оставленные матерью в доступном месте. Вследствие произошедшего возгорания дивана и одеяла дети скончались от отравления угарным газом. По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что их мать страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После гибели детей было возбуждено уголовное дело в отношении их 38-летней матери. Женщина уложила детей спать и ушла из квартиры на ночь к соседу распивать спиртное, оставив детей без присмотра и закрыв входную дверь на ключ. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский райсуд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

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Мать двоих детей, погибших при пожаре в Сосновском районе Челябинской области, страдает психическим расстройством. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В отсутствие матери 24 ноября 2023 год в поселке Мирный трехлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли и подожгли спички, оставленные матерью в доступном месте. Вследствие произошедшего возгорания дивана и одеяла дети скончались от отравления угарным газом. По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что их мать страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе ведомства. После гибели детей было возбуждено уголовное дело в отношении их 38-летней матери. Женщина уложила детей спать и ушла из квартиры на ночь к соседу распивать спиртное, оставив детей без присмотра и закрыв входную дверь на ключ. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский райсуд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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