Мать погибших при пожаре в Сосновском районе детей оказалась психически больной

Мать двоих детей, погибших при пожаре в Сосновском районе Челябинской области, страдает психическим расстройством. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В отсутствие матери 24 ноября 2023 год в поселке Мирный трехлетний мальчик и двухлетняя девочка нашли и подожгли спички, оставленные матерью в доступном месте. Вследствие произошедшего возгорания дивана и одеяла дети скончались от отравления угарным газом. По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что их мать страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После гибели детей было возбуждено уголовное дело в отношении их 38-летней матери. Женщина уложила детей спать и ушла из квартиры на ночь к соседу распивать спиртное, оставив детей без присмотра и закрыв входную дверь на ключ. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский райсуд для применения в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
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