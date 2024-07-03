Врач рассказала, какими заболеваниями можно заразиться от кошек и собак, и как снизить риски

Врач Лепилова заявила о риске заражения бешенством от домашних собак

03 июля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Врач объяснила, что заразиться бешенством можно не только от бродячих животных Фото: Илья Московец © URA.RU Собаки и кошки, вне зависимости от того, бездомные они или домашние, могут быть переносчиками заболеваний, которые представляют опасность для здоровья человека. Так, есть риск заразиться от питомцев бешенством или стригущим лишаем, рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. Бешенство Бешенство является острым инфекционным заболеванием. Оно поражает центральную нервную систему. Как передается: Заболевание передается через слюну инфицированного животного — при укусе или оцарапывании. В некоторых случаях человек может заразиться при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу, а также на слизистую оболочку глаз, носа или рта. Переносчиком вируса бешенства могут быть и кошки, и собаки. При этом, согласно ВОЗ, в 99% случаев человек заражается именно от собак. В 99% случаев человек заражается бешенством именно от собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Симптомы у животных: Зараженные животные могут быть агрессивными и возбужденными или, наоборот, слабыми и частично парализованными, при этом в обоих случаях у них зачастую повышено слюноотделение. Симптомы у человека: Если после травмы или при попадании слюны животного на слизистые человека, он не обратился к врачу, то в среднем через 10-90 дней у него могут появиться следующие симптомы: покалывание или жжение в месте укуса или царапины;

повышение температуры тела до 38°С, головная боль;

тошнота, рвота;

беспокойство и возбуждение;

галлюцинации;

бессонница;

изменения в поведении (в частности, гидрофобия, когда выпить воду или другую жидкость становятся болезненными, поскольку вызывают спазм мышц глотки и гортани). Лечение бешенства: В случае опасного контакта с животным необходимо: сразу провести обработку раны или поверхности, на которую попала слюна, — промыть антисептиком или водой с мылом;

оперативно обратиться за медицинской помощью, чтобы как можно скорее начать терапию в случае заражения. «Лечение бешенства на ранней стадии — сразу после контакта с инфицированным животным — обычно предотвращает развитие заболевания. Однако, если вирус уже распространился в организме человека и появились симптомы, вероятность летального исхода составляет 99,9%», — предупредила врач. В медицинском учреждении место укуса обкалывают раствором антирабического иммуноглобулина. По показаниям врач также может поставить прививку против бешенства. Такую постконтактную профилактику можно проводить даже беременным. Профилактика: В целях профилактики здоровым людям желательно сделать прививку против бешенства (перед этим необходимо проконсультироваться с лечащим врачом). Вакцинацию особенно важно проводить тем, кто часто контактирует с животными, и тем, кто собирается поехать в страны, где можно столкнуться с дикими животными, например, обезьянами. Профилактическую вакцинацию проводят по следующей схеме: внутримышечно ставят инъекцию на первый, седьмой день и далее — между 21 и 28 днем. Прививка против бешенства обеспечивает защиту на всю жизнь, однако рекомендовано каждые шесть месяцев сдавать специальный анализ крови, чтобы контролировать ее эффективность. В случае если результаты покажут, что защита снизилась, врач может назначить повторную вакцинацию. Чтобы снизить риск заражения бешенством, также необходимо прививать домашних животных, особенно если они гуляют на улице. Кроме того, важно соблюдать меры предосторожности — избегать любых контактов с дикими или бездомными животными. Стригущий лишай Стригущий лишай — это инфекционное заболевание кожи. Этот недуг вызывает грибок Microsporum canis из семейства Trichophyton. Как передается: Грибок способен передаваться от зараженной собаки или кошки к человеку при контакте с кожей — достаточно лишь погладить животное и не вымыть после этого руки. Заразиться можно и при контакте с инфицированными вещами животного (игрушкой или лежанкой). Достаточно лишь погладить животное и не помыть после этого руки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Симптомы у животных: Для больных животных характерны безволосые участки кожи на конечностях, шее, голове и хвосте. Также появляются круглые или овальные пятна на коже, которые сверху покрыты мелкими пузырьками или корками. Симптомы у человека: поражение волосистой часть головы, кожи шеи, рук и ног (на пораженных местах большая часть волос обычно обламывается);

появление круглых или овальных пятен на коже, которые сверху покрыты мелкими пузырьками или корками (пятна могут зудеть, шелушиться и вызывать болезненные ощущения). Лечение стригущего лишая: При подозрении на стригущий лишай необходимо обратиться к врачу-дерматологу для проведения диагностики и назначения соответствующей терапии. По показаниям врач назначает противогрибковые препараты в виде таблеток, мазей, кремов или шампуня. При необходимости в острой фазе заболевания дерматолог также может назначить гормональные препараты. Профилактика: Для предотвращения заражения стригущим лишаем необходимо следить за состоянием кожи и шерсти своих домашних животных — регулярно обрабатывать их от блох и грибков. Также стоит избегать контактов с больными животными. Токсоплазмоз Токсоплазмоз — инфекционное заболевание, вызываемое внутриклеточными простейшими Toxoplasma gondii. Эта болезнь может поражать нервную, лимфатическую, зрительную и мышечную системы, включая миокард — сердечную мышцу, а также печень и селезенку. Как передается: Основным переносчиком токсоплазмоза является семейство кошачьих — животные могут заразиться этой инфекцией при поедании мышей и птиц, поскольку они являются промежуточными носителями токсоплазм. Человек может заразиться токсоплазмозом через загрязненные руки, при употреблении еды, воды, овощей и фруктов которые заражены экскрементами кошки или при контакте с наполнителем лотка животного. Заразиться можно также, употребляя в пищу недоваренное или недожаренное мясо животных, (овец или свиней), поскольку в мышечных волокнах этих животных могут содержаться устойчивые формы возбудителя, которые не погибают при плохой термообработке. Основным переносчиком токсоплазмоза являются кошки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Симптомы у животных: Определить симптомы довольно сложно. Даже будучи зараженной, внешне кошка может выглядеть совершенно здоровой. Симптомы у человека: Примерно у 95-99% людей токсоплазмоз протекает бессимптомно. Хроническая форма заболевания может длиться на протяжении многих лет. Тем не менее специфическими признаками хронического токсоплазмоза являются: поражение мышечной ткани — миозит, который сопровождается утомляемостью, чувством сердцебиения, одышкой, болью за грудиной;

повышение температуры тела до 37 градусов;

недомогание;

боль в суставах;

снижение массы тела;

увеличение и болезненность лимфоузлов;

тошнота, вздутие и боли в животе, запоры. Многолетнее хроническое течение заболевания может привести к развитию психических нарушений и деменции. Проявления тяжелого токсоплазмоза развиваются остро — с повышения температуры тела до 39 градусов и симптомов общей интоксикации: озноба, боли в мышцах и суставах, снижения аппетита. Для острой фазы заболевания характерно увеличение лимфоузлов и появление высыпаний на коже по всему телу, за исключением волосистой части головы, ладоней и подошв. Если общее недомогание и повышенная температура тела сохраняются более семи дней, следует обратиться к врачу для прохождения обследования и при необходимости назначения терапии. Стоит отметить, что заболевание особенно опасно для людей с иммунодефицитом — например, с ВИЧ. Также оно представляет опасность для беременных, поскольку может быть риск выкидыша, задержка развития или аномалии развития органов и головного мозга у плода. Лечение токсоплазмоза: Лечение токсоплазмоза проводят с помощью медикаментозной терапии. Профилактика: В целях профилактики токсоплазмоза следует: не есть сырое или непрожаренное мясо, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением — особенно с огорода, регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после контакта с кошкой. При уборке кошачьего лотка или при работе с землей необходимо использовать перчатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собаки и кошки, вне зависимости от того, бездомные они или домашние, могут быть переносчиками заболеваний, которые представляют опасность для здоровья человека. Так, есть риск заразиться от питомцев бешенством или стригущим лишаем, рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. Бешенство является острым инфекционным заболеванием. Оно поражает центральную нервную систему. Как передается: Заболевание передается через слюну инфицированного животного — при укусе или оцарапывании. В некоторых случаях человек может заразиться при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу, а также на слизистую оболочку глаз, носа или рта. Переносчиком вируса бешенства могут быть и кошки, и собаки. При этом, согласно ВОЗ, в 99% случаев человек заражается именно от собак. Симптомы у животных: Зараженные животные могут быть агрессивными и возбужденными или, наоборот, слабыми и частично парализованными, при этом в обоих случаях у них зачастую повышено слюноотделение. Симптомы у человека: Если после травмы или при попадании слюны животного на слизистые человека, он не обратился к врачу, то в среднем через 10-90 дней у него могут появиться следующие симптомы: Лечение бешенства: В случае опасного контакта с животным необходимо: «Лечение бешенства на ранней стадии — сразу после контакта с инфицированным животным — обычно предотвращает развитие заболевания. Однако, если вирус уже распространился в организме человека и появились симптомы, вероятность летального исхода составляет 99,9%», — предупредила врач. В медицинском учреждении место укуса обкалывают раствором антирабического иммуноглобулина. По показаниям врач также может поставить прививку против бешенства. Такую постконтактную профилактику можно проводить даже беременным. Профилактика: В целях профилактики здоровым людям желательно сделать прививку против бешенства (перед этим необходимо проконсультироваться с лечащим врачом). Вакцинацию особенно важно проводить тем, кто часто контактирует с животными, и тем, кто собирается поехать в страны, где можно столкнуться с дикими животными, например, обезьянами. Профилактическую вакцинацию проводят по следующей схеме: внутримышечно ставят инъекцию на первый, седьмой день и далее — между 21 и 28 днем. Прививка против бешенства обеспечивает защиту на всю жизнь, однако рекомендовано каждые шесть месяцев сдавать специальный анализ крови, чтобы контролировать ее эффективность. В случае если результаты покажут, что защита снизилась, врач может назначить повторную вакцинацию. Чтобы снизить риск заражения бешенством, также необходимо прививать домашних животных, особенно если они гуляют на улице. Кроме того, важно соблюдать меры предосторожности — избегать любых контактов с дикими или бездомными животными. Стригущий лишай — это инфекционное заболевание кожи. Этот недуг вызывает грибок Microsporum canis из семейства Trichophyton. Как передается: Грибок способен передаваться от зараженной собаки или кошки к человеку при контакте с кожей — достаточно лишь погладить животное и не вымыть после этого руки. Заразиться можно и при контакте с инфицированными вещами животного (игрушкой или лежанкой). Симптомы у животных: Для больных животных характерны безволосые участки кожи на конечностях, шее, голове и хвосте. Также появляются круглые или овальные пятна на коже, которые сверху покрыты мелкими пузырьками или корками. Симптомы у человека: Лечение стригущего лишая: При подозрении на стригущий лишай необходимо обратиться к врачу-дерматологу для проведения диагностики и назначения соответствующей терапии. По показаниям врач назначает противогрибковые препараты в виде таблеток, мазей, кремов или шампуня. При необходимости в острой фазе заболевания дерматолог также может назначить гормональные препараты. Профилактика: Для предотвращения заражения стригущим лишаем необходимо следить за состоянием кожи и шерсти своих домашних животных — регулярно обрабатывать их от блох и грибков. Также стоит избегать контактов с больными животными. Токсоплазмоз — инфекционное заболевание, вызываемое внутриклеточными простейшими Toxoplasma gondii. Эта болезнь может поражать нервную, лимфатическую, зрительную и мышечную системы, включая миокард — сердечную мышцу, а также печень и селезенку. Как передается: Основным переносчиком токсоплазмоза является семейство кошачьих — животные могут заразиться этой инфекцией при поедании мышей и птиц, поскольку они являются промежуточными носителями токсоплазм. Человек может заразиться токсоплазмозом через загрязненные руки, при употреблении еды, воды, овощей и фруктов которые заражены экскрементами кошки или при контакте с наполнителем лотка животного. Заразиться можно также, употребляя в пищу недоваренное или недожаренное мясо животных, (овец или свиней), поскольку в мышечных волокнах этих животных могут содержаться устойчивые формы возбудителя, которые не погибают при плохой термообработке. Симптомы у животных: Определить симптомы довольно сложно. Даже будучи зараженной, внешне кошка может выглядеть совершенно здоровой. Симптомы у человека: Примерно у 95-99% людей токсоплазмоз протекает бессимптомно. Хроническая форма заболевания может длиться на протяжении многих лет. Тем не менее специфическими признаками хронического токсоплазмоза являются: Многолетнее хроническое течение заболевания может привести к развитию психических нарушений и деменции. Проявления тяжелого токсоплазмоза развиваются остро — с повышения температуры тела до 39 градусов и симптомов общей интоксикации: озноба, боли в мышцах и суставах, снижения аппетита. Для острой фазы заболевания характерно увеличение лимфоузлов и появление высыпаний на коже по всему телу, за исключением волосистой части головы, ладоней и подошв. Если общее недомогание и повышенная температура тела сохраняются более семи дней, следует обратиться к врачу для прохождения обследования и при необходимости назначения терапии. Стоит отметить, что заболевание особенно опасно для людей с иммунодефицитом — например, с ВИЧ. Также оно представляет опасность для беременных, поскольку может быть риск выкидыша, задержка развития или аномалии развития органов и головного мозга у плода. Лечение токсоплазмоза: Лечение токсоплазмоза проводят с помощью медикаментозной терапии. Профилактика: В целях профилактики токсоплазмоза следует: не есть сырое или непрожаренное мясо, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением — особенно с огорода, регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после контакта с кошкой. При уборке кошачьего лотка или при работе с землей необходимо использовать перчатки.