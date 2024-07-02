Новый мэр Сургута сделал первое заявление после избрания на пост

Максим Слепов, которого избрали мэром Сургута (ХМАО), поблагодарил горожан за поддержку. Он пообещал согласовывать решения по развитию Сургута с жителями города.
«Много сургутян высказали мне свою поддержку по телефону, лично, в мессенджерах и социальных сетях. Выражаю всем огромную благодарность и рассчитываю на такую же активность в обсуждении городских проблем и совместном поиске путей их решения.<…> Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Новый глава также хочет вернуть Сургуту былую славу города «молодых». Слепов планирует создать условия для молодежи, которые позволят развиваться подрастающему поколению в городе и получать образование, не выезжая за его пределы.
Накануне в думе Сургута прошло заседание, где депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы Максим Слепов вступил в должность мэра. О том, как прошли выборы главы крупнейшего города ХМАО — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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