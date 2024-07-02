02 июля 2024

Новый мэр Сургута сделал первое заявление после избрания на пост

Новый мэр Сургута Слепов поблагодарил горожан за поддержку
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый мэр Сургута Максим Слепов поблагодарил горожан за поддержку
Новый мэр Сургута Максим Слепов поблагодарил горожан за поддержку Фото:

Максим Слепов, которого избрали мэром Сургута (ХМАО), поблагодарил горожан за поддержку. Он пообещал согласовывать решения по развитию Сургута с жителями города.

«Много сургутян высказали мне свою поддержку по телефону, лично, в мессенджерах и социальных сетях. Выражаю всем огромную благодарность и рассчитываю на такую же активность в обсуждении городских проблем и совместном поиске путей их решения.<…> Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением», — написал Слепов в своем telegram-канале.

Новый глава также хочет вернуть Сургуту былую славу города «молодых». Слепов планирует создать условия для молодежи, которые позволят развиваться подрастающему поколению в городе и получать образование, не выезжая за его пределы.

Накануне в думе Сургута прошло заседание, где депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы Максим Слепов вступил в должность мэра. О том, как прошли выборы главы крупнейшего города ХМАО — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Максим Слепов, которого избрали мэром Сургута (ХМАО), поблагодарил горожан за поддержку. Он пообещал согласовывать решения по развитию Сургута с жителями города. «Много сургутян высказали мне свою поддержку по телефону, лично, в мессенджерах и социальных сетях. Выражаю всем огромную благодарность и рассчитываю на такую же активность в обсуждении городских проблем и совместном поиске путей их решения.<…> Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением», — написал Слепов в своем telegram-канале. Новый глава также хочет вернуть Сургуту былую славу города «молодых». Слепов планирует создать условия для молодежи, которые позволят развиваться подрастающему поколению в городе и получать образование, не выезжая за его пределы. Накануне в думе Сургута прошло заседание, где депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы Максим Слепов вступил в должность мэра. О том, как прошли выборы главы крупнейшего города ХМАО — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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