ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян хотят уехать из страны

В 2024 году снизилось количество россиян, планирующих переехать жить за границу. Только 5% жителей стремятся уехать из страны. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) согласно данным опроса.
«Сегодня хотели бы уехать за границу на постоянное место жительство только 5% россиян. Абсолютное большинство опрошенных (93%) скорее исключают для себя такой вариант событий», — сообщает ВЦИОМ на своем сайте.
Уточняется, что покинуть страну чаще стремится молодежь и граждане с плохим материальным положением. При этом общее количество желающих переехать в июне 2024 года сократилось в два раза по сравнению с мартом 2022 года.
При этом абсолютное большинство россиян не только сами планируют оставаться жить в стране, но также выражают желание, чтобы их дети жили в России (84%). За последние десять лет такая позиция стала более распространенной в обществе (в 2014 году было 72%). Другие страны, включая СССР, имеют поддержку не больше 1%.
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