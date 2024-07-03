В Свердловской области задымилась электричка с пассажирами. Видео

В Каменске-Уральском задымилась электричка с пассажирами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел в Каменске-Уральском (архивное фото)
Инцидент произошел в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из вагонов электропоезда произошло задымление. Пассажиров срочно эвакуировали, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Один из вагонов задымился, нас попросили эвакуироваться. После ликвидации дымления продолжили движение и добрались до Екатеринбурга», — цитирует подписчика telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Там ответили, что готовят информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из вагонов электропоезда произошло задымление. Пассажиров срочно эвакуировали, сообщают очевидцы в соцсетях. «Один из вагонов задымился, нас попросили эвакуироваться. После ликвидации дымления продолжили движение и добрались до Екатеринбурга», — цитирует подписчика telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Там ответили, что готовят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...