Инцидент произошел в Каменске-Уральском (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в одном из вагонов электропоезда произошло задымление. Пассажиров срочно эвакуировали, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Один из вагонов задымился, нас попросили эвакуироваться. После ликвидации дымления продолжили движение и добрались до Екатеринбурга», — цитирует подписчика telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Свердловской пригородной компании. Там ответили, что готовят информацию.
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