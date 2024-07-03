ФСБ задержала VIP-сотрудницу надзорного ведомства в Челябинске. Видео

Челябинский инспектор Ростехнадзора Аппалькова попалась на взятке в 1,7 млн
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
В ближайшее время задержанной изберут меру пресечения Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в миллионных взятках высокопоставленную сотрудницу Ростехнадзора. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в ведомстве. «В результате комплексом оперативно-разыскных было установлено, что в 2015—2024 годах главный госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора получил от гендиректора коммерческой структуры взятку на сумму более 1,7 млн рублей за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Уголовное дело по ч.3 и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия и в особо крупном размере) и расследуется управлением СКР по Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

По информации URA.RU, речь идет о Марине Аппальковой. В пресс-службе УФСБ не стали уточнять личность задержанной.

Сейчас идут следственные действия и сбор доказательной базы. Аппальковой грозит лишение свободы до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.

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Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в миллионных взятках высокопоставленную сотрудницу Ростехнадзора. Об этом сообщили 3 июля URA.RU в ведомстве. «В результате комплексом оперативно-разыскных было установлено, что в 2015—2024 годах главный госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора получил от гендиректора коммерческой структуры взятку на сумму более 1,7 млн рублей за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Уголовное дело по ч.3 и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия и в особо крупном размере) и расследуется управлением СКР по Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе. По информации URA.RU, речь идет о Марине Аппальковой. В пресс-службе УФСБ не стали уточнять личность задержанной. Сейчас идут следственные действия и сбор доказательной базы. Аппальковой грозит лишение свободы до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.
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