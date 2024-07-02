Бывшему мэру Нового Уренгоя избирают меру наказания в Басманном суде Москвы
Бывшего главу Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Информация о деле доступна на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
«Воронов А.В. Статья 290 часть 6 УК РФ», — указано в карточке дела на официальном сайте. Дело зарегистрировано 3 июля 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Воронов, по неподтвержденной информации, был задержан сотрудниками силовых структур. 28 июня он ушел в отставку с должности главы газовой столицы Ямала по собственному желанию.
Дело экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова
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