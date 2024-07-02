02 июля 2024

Экс-глава Нового Уренгоя Воронов обвиняется в получении взятки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшему мэру Нового Уренгоя избирают меру наказания в Басманном суде Москвы
Бывшему мэру Нового Уренгоя избирают меру наказания в Басманном суде Москвы Фото:

Бывшего главу Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Информация о деле доступна на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Воронов А.В. Статья 290 часть 6 УК РФ», — указано в карточке дела на официальном сайте. Дело зарегистрировано 3 июля 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Воронов, по неподтвержденной информации, был задержан сотрудниками силовых структур. 28 июня он ушел в отставку с должности главы газовой столицы Ямала по собственному желанию.

Дело экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова
Дело экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова
Фото:

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Бывшего главу Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Информация о деле доступна на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. «Воронов А.В. Статья 290 часть 6 УК РФ», — указано в карточке дела на официальном сайте. Дело зарегистрировано 3 июля 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Воронов, по неподтвержденной информации, был задержан сотрудниками силовых структур. 28 июня он ушел в отставку с должности главы газовой столицы Ямала по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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