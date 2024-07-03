Под Екатеринбургом вспыхнула промзона, слышны взрывы. Фото

В Березовском загорелась промзона
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Пожар на Рощинской, 43. Екатеринбург , мчс, кислородная маска, пожарный
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В Березовском вспыхнула промзона

В Березовском (Свердловская область) загорелась промышленная зона. Черный дым видно даже в Екатеринбурге, сообщают читатели URA.RU.

«Что-то сильно горит в промзоне в Березовском, слышны взрывы», — поделился собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Березовском (Свердловская область) загорелась промышленная зона. Черный дым видно даже в Екатеринбурге, сообщают читатели URA.RU. «Что-то сильно горит в промзоне в Березовском, слышны взрывы», — поделился собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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