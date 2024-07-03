Обстоятельства происшествия выясняются
новость из сюжетаВ Березовском вспыхнула промзона
В Березовском (Свердловская область) загорелась промышленная зона. Черный дым видно даже в Екатеринбурге, сообщают читатели URA.RU.
«Что-то сильно горит в промзоне в Березовском, слышны взрывы», — поделился собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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