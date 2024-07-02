Педиатр ЯНАО дал рекомендации родителям, как спасти детей от комаров и мошек

Родители в ЯНАО ищут способы, как защитить маленьких детей от назойливых насекомых — у многих малышей в период распространения гнуса (кровососущих насекомых) появляется серьезная аллергия. Что делать, чтобы избежать укусов, и какими средствами пользоваться, если мошки и комары уже навредили ребенку, рассказал врач-педиатр Вадим Масленников из Губкинской детской поликлиники.
«Пользоваться репеллентами (средства от насекомых) можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришелся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу», — пояснил Вадим Масленников корреспонденту URA.RU в личной беседе.
Врач отметил: если после укуса насекомого у ребенка появилось аллергическое раздражение, то будет верно использовать антигистаминные препараты. Все препараты отпускаются без рецепта:
- Детям до шести месяцев подойдут капли от аллергии «Фенистил».
- От шести до трех лет капли «Зодак» или «Зиртек».
- С шести лет можно давать антигистаминные препараты в виде таблеток: «Супрастин» или «Цетиризин».
Также можно использовать народные средства против воспаления: прикладывать на очаги укусов раствор соды. Ванилин и эфирные масла отпугивают кровососущих насекомых — эти средства можно нанести на шею.
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