02 июля 2024

Педиатр ЯНАО дал рекомендации родителям, как спасти детей от комаров и мошек

Врач-педиатр из ЯНАО рекомендует способы борьбы с кровососущими насекомыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Мелкие кровососы широко распространены на Севере
Мелкие кровососы широко распространены на Севере Фото:

Родители в ЯНАО ищут способы, как защитить маленьких детей от назойливых насекомых — у многих малышей в период распространения гнуса (кровососущих насекомых) появляется серьезная аллергия. Что делать, чтобы избежать укусов, и какими средствами пользоваться, если мошки и комары уже навредили ребенку, рассказал врач-педиатр Вадим Масленников из Губкинской детской поликлиники.

«Пользоваться репеллентами (средства от насекомых) можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришелся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу», — пояснил Вадим Масленников корреспонденту URA.RU в личной беседе.

Врач отметил: если после укуса насекомого у ребенка появилось аллергическое раздражение, то будет верно использовать антигистаминные препараты. Все препараты отпускаются без рецепта:

  • Детям до шести месяцев подойдут капли от аллергии «Фенистил».
  • От шести до трех лет капли «Зодак» или «Зиртек».
  • С шести лет можно давать антигистаминные препараты в виде таблеток: «Супрастин» или «Цетиризин».

Также можно использовать народные средства против воспаления: прикладывать на очаги укусов раствор соды. Ванилин и эфирные масла отпугивают кровососущих насекомых — эти средства можно нанести на шею.

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Родители в ЯНАО ищут способы, как защитить маленьких детей от назойливых насекомых — у многих малышей в период распространения гнуса (кровососущих насекомых) появляется серьезная аллергия. Что делать, чтобы избежать укусов, и какими средствами пользоваться, если мошки и комары уже навредили ребенку, рассказал врач-педиатр Вадим Масленников из Губкинской детской поликлиники. «Пользоваться репеллентами (средства от насекомых) можно, но наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Если же укус насекомого пришелся в глаз, то необходимо сразу же обратиться к врачу», — пояснил Вадим Масленников корреспонденту URA.RU в личной беседе. Врач отметил: если после укуса насекомого у ребенка появилось аллергическое раздражение, то будет верно использовать антигистаминные препараты. Все препараты отпускаются без рецепта: Также можно использовать народные средства против воспаления: прикладывать на очаги укусов раствор соды. Ванилин и эфирные масла отпугивают кровососущих насекомых — эти средства можно нанести на шею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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