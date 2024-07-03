Детей мигрантов, избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле, не стали наказывать

Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении братьев Рашада и Камала, которые избили одноклассницу в Нижнем Тагиле в конце 2023 года. Причина — отсутствие состава преступления, говорится в материалах дела.
«Были опрошены все участники конфликта, которые подтвердили избиение девочки. Но следователь по особо важным делам не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростков, опираясь на п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления)», — пишет TagilCity.ru.
Часть обвинений также сняли с матери мальчиков, хотя ранее ее пытались привлечь к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления — по версии следствия, она подначивала своих детей к тому, чтобы избить девочку, и не пыталась вмешаться в конфликт. Сейчас ей вменяют в вину только хулиганство.
29 декабря 2023 года пятиклассники Камал и Рашад избили сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов набросились на девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Все материалы по теме — в сюжете агентства.
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