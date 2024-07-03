Детей мигрантов, избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле, не стали наказывать

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Следователь не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростков (архивное фото)
Следователь не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении братьев Рашада и Камала, которые избили одноклассницу в Нижнем Тагиле в конце 2023 года. Причина — отсутствие состава преступления, говорится в материалах дела.

«Были опрошены все участники конфликта, которые подтвердили избиение девочки. Но следователь по особо важным делам не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростков, опираясь на п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления)», — пишет TagilCity.ru.

Часть обвинений также сняли с матери мальчиков, хотя ранее ее пытались привлечь к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления — по версии следствия, она подначивала своих детей к тому, чтобы избить девочку, и не пыталась вмешаться в конфликт. Сейчас ей вменяют в вину только хулиганство.

29 декабря 2023 года пятиклассники Камал и Рашад избили сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов набросились на девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Все материалы по теме — в сюжете агентства.

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Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении братьев Рашада и Камала, которые избили одноклассницу в Нижнем Тагиле в конце 2023 года. Причина — отсутствие состава преступления, говорится в материалах дела. «Были опрошены все участники конфликта, которые подтвердили избиение девочки. Но следователь по особо важным делам не стал возбуждать уголовное дело в отношении подростков, опираясь на п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления)», — пишет TagilCity.ru. Часть обвинений также сняли с матери мальчиков, хотя ранее ее пытались привлечь к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления — по версии следствия, она подначивала своих детей к тому, чтобы избить девочку, и не пыталась вмешаться в конфликт. Сейчас ей вменяют в вину только хулиганство. 29 декабря 2023 года пятиклассники Камал и Рашад избили сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов набросились на девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Все материалы по теме — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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