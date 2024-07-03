03 июля 2024

Пермяки спасли тонущего в реке подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик был госпитализирован (архивное фото)
Мальчик был госпитализирован (архивное фото) Фото:

В Перми в районе КамГЭС очевидцы спасли тонущего подростка. Он был госпитализирован, сообщил источник.

«Купание в районе пермской КамГЭС едва не закончилось трагедией. Очевидцы спасли тонущего подростка», — пишет издание «В курсе.ру» со ссылкой на источник. 

Инцидент произошел вечером 3 июля, когда подросток зашел в воду и начал тонуть. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Перми в районе КамГЭС очевидцы спасли тонущего подростка. Он был госпитализирован, сообщил источник. «Купание в районе пермской КамГЭС едва не закончилось трагедией. Очевидцы спасли тонущего подростка», — пишет издание «В курсе.ру» со ссылкой на источник.  Инцидент произошел вечером 3 июля, когда подросток зашел в воду и начал тонуть. Несовершеннолетнего госпитализировали. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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