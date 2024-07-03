Пермяки спасли тонущего в реке подростка

Мальчик был госпитализирован (архивное фото)
В Перми в районе КамГЭС очевидцы спасли тонущего подростка. Он был госпитализирован, сообщил источник.
«Купание в районе пермской КамГЭС едва не закончилось трагедией. Очевидцы спасли тонущего подростка», — пишет издание «В курсе.ру» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел вечером 3 июля, когда подросток зашел в воду и начал тонуть. Несовершеннолетнего госпитализировали.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу минздрава Пермского края. После получения ответа новость будет дополнена.
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