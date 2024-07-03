03 июля 2024

«Коммерсант»: в Рязани задержали попавшего под санкции США полковника ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, фсб
Офицера задержали сотрудники контрразведки ФСБ Фото:

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника подозревают в мошенничестве.

«Городилова, который находится под санкциями США и других стран, сотрудники ФСБ задержали в Рязани и доставили в Москву. Его дело о мошенничестве в крупном размере расследуют следователи Главного военного следственного управления СК РФ», — пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в материалах расследования полковник числится подозреваемым. На какую сумму вменяются хищения Городилову, пока неизвестно. Ожидается, что 4 июля военный суд изберет ему меру пресечения.

URA.RU направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.

Ранее Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.

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Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника подозревают в мошенничестве. «Городилова, который находится под санкциями США и других стран, сотрудники ФСБ задержали в Рязани и доставили в Москву. Его дело о мошенничестве в крупном размере расследуют следователи Главного военного следственного управления СК РФ», — пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в материалах расследования полковник числится подозреваемым. На какую сумму вменяются хищения Городилову, пока неизвестно. Ожидается, что 4 июля военный суд изберет ему меру пресечения. URA.RU направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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