«Коммерсант»: в Рязани задержали попавшего под санкции США полковника ВДВ

04 июля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Офицера задержали сотрудники контрразведки ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника подозревают в мошенничестве. «Городилова, который находится под санкциями США и других стран, сотрудники ФСБ задержали в Рязани и доставили в Москву. Его дело о мошенничестве в крупном размере расследуют следователи Главного военного следственного управления СК РФ», — пишет « Коммерсант ». Издание отмечает, что в материалах расследования полковник числится подозреваемым. На какую сумму вменяются хищения Городилову, пока неизвестно. Ожидается, что 4 июля военный суд изберет ему меру пресечения. URA.RU направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, находящегося под санкциями США. Полковника подозревают в мошенничестве. «Городилова, который находится под санкциями США и других стран, сотрудники ФСБ задержали в Рязани и доставили в Москву. Его дело о мошенничестве в крупном размере расследуют следователи Главного военного следственного управления СК РФ», — пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в материалах расследования полковник числится подозреваемым. На какую сумму вменяются хищения Городилову, пока неизвестно. Ожидается, что 4 июля военный суд изберет ему меру пресечения. URA.RU направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.