Суд вынес решение по аресту замминистра обороны Иванова. Фото

Суд продлил арест замминистра обороны Иванова
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимуру Иванову продлили арест Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием.

«Заместителю министра обороны Тимуру Иванову и [фигуранту делу, бизнесмену и другу замминистра] Сергею Бородину продлен арест», — передает пресс-служба судов. Заседание проходило в закрытом режиме.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.

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Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием. «Заместителю министра обороны Тимуру Иванову и [фигуранту делу, бизнесмену и другу замминистра] Сергею Бородину продлен арест», — передает пресс-служба судов. Заседание проходило в закрытом режиме. Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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