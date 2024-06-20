Суд вынес решение по аресту замминистра обороны Иванова. Фото

Суд продлил арест замминистра обороны Иванова

20 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Тимуру Иванову продлили арест Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием. «Заместителю министра обороны Тимуру Иванову и [фигуранту делу, бизнесмену и другу замминистра] Сергею Бородину продлен арест», — передает пресс-служба судов. Заседание проходило в закрытом режиме. Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием. «Заместителю министра обороны Тимуру Иванову и [фигуранту делу, бизнесмену и другу замминистра] Сергею Бородину продлен арест», — передает пресс-служба судов. Заседание проходило в закрытом режиме. Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.