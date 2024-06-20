Тимуру Иванову продлили арест
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием.
«Заместителю министра обороны Тимуру Иванову и [фигуранту делу, бизнесмену и другу замминистра] Сергею Бородину продлен арест», — передает пресс-служба судов. Заседание проходило в закрытом режиме.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Его подозревали в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Иванов отвечал в министерстве за контрактные и субконтрактные работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.