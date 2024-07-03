Свердловчанин изнасиловал девушку на улице

04 июля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Полицейские уже задержали мужчину, ему предъявлено обвинение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) 35-летний мужчина напал и надругался над незнакомой девушкой. После этого он скрылся, но позднее был задержан оперативниками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «По версии следствия, в ночь на 9 июня в безлюдном месте мужчина совершил инкриминируемое преступление. Для подавления воли потерпевшей он применил к ней физическую силу и угрожал убийством. После чего скрылся, однако в последующем был задержан», — отметил Шульга. Следователи продолжают сбор доказательной базы. При нападении у мужчины с собой был нож. Силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям. Фигурант находится в СИЗО, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Североуральске (Свердловская область) 35-летний мужчина напал и надругался над незнакомой девушкой. После этого он скрылся, но позднее был задержан оперативниками. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «По версии следствия, в ночь на 9 июня в безлюдном месте мужчина совершил инкриминируемое преступление. Для подавления воли потерпевшей он применил к ней физическую силу и угрожал убийством. После чего скрылся, однако в последующем был задержан», — отметил Шульга. Следователи продолжают сбор доказательной базы. При нападении у мужчины с собой был нож. Силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям. Фигурант находится в СИЗО, добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.