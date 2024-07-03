03 июля 2024

Челябинский электромонтер выжил после удара током силой шесть киловольт

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Напряжение на линии было шесть тысяч вольт
Напряжение на линии было шесть тысяч вольт Фото:

Электромонтера в Златоусте (Челябинская область) спасли после удара токов в шесть тысяч вольт. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«В Златоусте на улице Спортивная во время проведения работ по техническому обслуживанию линии электропередачи мужчина получил электротравму. Вспышка и искры от короткого замыкания были настолько яркими, что их увидели жители окрестных домов, а пострадавший после удара повис на ремне самостраховки на высоте около десяти метров без признаков жизни», — сообщили в пресс-центре.

К месту прибыли аварийные бригады и сотрудники экстренных служб. После отключения электричества на этом участке спасатели Златоустовского отряда ПСС сняли мужчину с электроопоры. Ток напряжением в шесть киловольт прошел через тело электромонтера и оставил сильные ожоги, но уже в ходе спасательных работ он пришел в сознание. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в реанимацию.

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Электромонтера в Златоусте (Челябинская область) спасли после удара токов в шесть тысяч вольт. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В Златоусте на улице Спортивная во время проведения работ по техническому обслуживанию линии электропередачи мужчина получил электротравму. Вспышка и искры от короткого замыкания были настолько яркими, что их увидели жители окрестных домов, а пострадавший после удара повис на ремне самостраховки на высоте около десяти метров без признаков жизни», — сообщили в пресс-центре. К месту прибыли аварийные бригады и сотрудники экстренных служб. После отключения электричества на этом участке спасатели Златоустовского отряда ПСС сняли мужчину с электроопоры. Ток напряжением в шесть киловольт прошел через тело электромонтера и оставил сильные ожоги, но уже в ходе спасательных работ он пришел в сознание. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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