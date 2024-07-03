Челябинский электромонтер выжил после удара током силой шесть киловольт

Электромонтера в Златоусте (Челябинская область) спасли после удара токов в шесть тысяч вольт. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«В Златоусте на улице Спортивная во время проведения работ по техническому обслуживанию линии электропередачи мужчина получил электротравму. Вспышка и искры от короткого замыкания были настолько яркими, что их увидели жители окрестных домов, а пострадавший после удара повис на ремне самостраховки на высоте около десяти метров без признаков жизни», — сообщили в пресс-центре.
К месту прибыли аварийные бригады и сотрудники экстренных служб. После отключения электричества на этом участке спасатели Златоустовского отряда ПСС сняли мужчину с электроопоры. Ток напряжением в шесть киловольт прошел через тело электромонтера и оставил сильные ожоги, но уже в ходе спасательных работ он пришел в сознание. Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего в реанимацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!