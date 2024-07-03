В муниципалитете ЯНАО на месяц перекрывают центральную улицу

Коммунальщики планируют реконструировать системы водоснабжения
В Аксарке (ЯНАО) с пятого июля по третье августа перекроют проезд по улице Первомайской. Коммунальщики планируют реконструировать системы тепловодоснабжения, сообщают муниципальные власти.
«В Аксарке с пятого июля по третье августа будет ограничен проезд по улице Первомайской. Это связано с проведением реконструкции системы тепловодоснабжения», — сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья».
Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) ограничат движение пешеходов по улице Парковой, а на участке дороги Надым — Старый Надым введут скоростное ограничение и обустроят объезд для машин.
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