03 июля 2024

В муниципалитете ЯНАО на месяц перекрывают центральную улицу

На Ямале в поселке Аксарка на месяц перекрывают улицу Первомайскую
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики планируют реконструировать системы водоснабжения
Коммунальщики планируют реконструировать системы водоснабжения Фото:

В Аксарке (ЯНАО) с пятого июля по третье августа перекроют проезд по улице Первомайской. Коммунальщики планируют реконструировать системы тепловодоснабжения, сообщают муниципальные власти.

«В Аксарке с пятого июля по третье августа будет ограничен проезд по улице Первомайской. Это связано с проведением реконструкции системы тепловодоснабжения», — сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья».

Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) ограничат движение пешеходов по улице Парковой, а на участке дороги Надым — Старый Надым введут скоростное ограничение и обустроят объезд для машин.

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В Аксарке (ЯНАО) с пятого июля по третье августа перекроют проезд по улице Первомайской. Коммунальщики планируют реконструировать системы тепловодоснабжения, сообщают муниципальные власти. «В Аксарке с пятого июля по третье августа будет ограничен проезд по улице Первомайской. Это связано с проведением реконструкции системы тепловодоснабжения», — сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья». Ранее сообщалось, что в Губкинском (ЯНАО) ограничат движение пешеходов по улице Парковой, а на участке дороги Надым — Старый Надым введут скоростное ограничение и обустроят объезд для машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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