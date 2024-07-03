03 июля 2024

В Челябинской области за год зарплаты выросли на 24%

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем жители Челябинской области получают 64,8 тысячи рублей
В среднем жители Челябинской области получают 64,8 тысячи рублей Фото:

В Челябинской области среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Темп прироста среднемесячной заработной платы в отрасли по сравнению с январем — мартом 2023 года составил 23,7% и 24,3% соответственно. По данным Челябинскстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в январе-марте 2024 года составляет 64,8 тысячи рублей (по полному кругу организаций) и 70,5 тысяч рублей (по крупным и средним организациям)», — сообщили URA.RU в КСП.

Больше всего зарплаты выросли у представителей сельского и лесного хозяйств, а также охоты, рыболовства и рыбоводства — 34,9%. У работников обрабатывающих производств заработная плата выросла на 31%. А вот в администрациях стали получать на 27,9% больше. Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что за пять лет реальная зарплата в регионе выросла более чем на треть.

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В Челябинской области среднемесячные зарплаты по сравнению с январем — мартом 2023 года выросли на 23,7% и 24,3% за год. Наибольший прирост заработной платы отмечается у работников сельского и лесного хозяйства, сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Темп прироста среднемесячной заработной платы в отрасли по сравнению с январем — мартом 2023 года составил 23,7% и 24,3% соответственно. По данным Челябинскстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в январе-марте 2024 года составляет 64,8 тысячи рублей (по полному кругу организаций) и 70,5 тысяч рублей (по крупным и средним организациям)», — сообщили URA.RU в КСП. Больше всего зарплаты выросли у представителей сельского и лесного хозяйств, а также охоты, рыболовства и рыбоводства — 34,9%. У работников обрабатывающих производств заработная плата выросла на 31%. А вот в администрациях стали получать на 27,9% больше. Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что за пять лет реальная зарплата в регионе выросла более чем на треть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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