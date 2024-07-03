03 июля 2024

Озвучена версия крупного пожара в промзоне под Екатеринбургом

Крупный пожар в промзоне Березовского начался из-за загоревшейся бочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, последствия пожара
Площадь пожара составила 2000 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В Березовском на площади 2000 кв. метров вспыхнула промзона

Крупный пожар в промзоне в Березовском (Свердловская область), по предварительной версии, начался из-за опрокидывания металлической бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. Такую причину озвучили пожарные дознаватели.

«Пожарные дознаватели в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию — тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легко воспламеняющейся жидкостью. Стоит отметить, что специалистами МЧС России рассматриваются и иные версии возникновения пожара», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Такую же версию обсуждали спасатели, занимавшиеся тушением пожара.

Огонь охватил промзону вечером 3 июля. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Крупный пожар в промзоне в Березовском (Свердловская область), по предварительной версии, начался из-за опрокидывания металлической бочки с легковоспламеняющейся жидкостью. Такую причину озвучили пожарные дознаватели. «Пожарные дознаватели в ходе работ по установлению причин возгорания озвучили предварительную версию — тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легко воспламеняющейся жидкостью. Стоит отметить, что специалистами МЧС России рассматриваются и иные версии возникновения пожара», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Такую же версию обсуждали спасатели, занимавшиеся тушением пожара. Огонь охватил промзону вечером 3 июля. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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