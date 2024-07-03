03 июля 2024

В Перми на пожаре подросток спас свою младшую сестру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел на 14 этаже многоэтажки в Перми
Пожар произошел на 14 этаже многоэтажки в Перми Фото:

В Перми на ул. Моторостроителей произошел пожар в квартире на 14 этаже. В это время дома были только 14-летний подросток и его 8-летняя сестра. Подробности спасения детей рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

«Чтобы спасти жизнь младшей сестры, подросток передал ее через окно соседям, которые живут этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли газодымозащитники МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Еще пятерых человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для тушения огня привлекались 34 сотрудника МЧС и 8 единиц техники

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на ул. Моторостроителей произошел пожар в квартире на 14 этаже. В это время дома были только 14-летний подросток и его 8-летняя сестра. Подробности спасения детей рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. «Чтобы спасти жизнь младшей сестры, подросток передал ее через окно соседям, которые живут этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли газодымозащитники МЧС России», — уточнили в ведомстве. Еще пятерых человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для тушения огня привлекались 34 сотрудника МЧС и 8 единиц техники
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...