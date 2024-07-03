В Перми на пожаре подросток спас свою младшую сестру

Пожар произошел на 14 этаже многоэтажки в Перми
В Перми на ул. Моторостроителей произошел пожар в квартире на 14 этаже. В это время дома были только 14-летний подросток и его 8-летняя сестра. Подробности спасения детей рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
«Чтобы спасти жизнь младшей сестры, подросток передал ее через окно соседям, которые живут этажом ниже. Самого 14-летнего парня спасли газодымозащитники МЧС России», — уточнили в ведомстве.
Еще пятерых человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Для тушения огня привлекались 34 сотрудника МЧС и 8 единиц техники
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